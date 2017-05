Erdoğanova ochranka ve Washingtonu brutálně zaútočila na pokojné demonstranty | Reflex.cz

Videozáznamy zveřejněné na sociálních sítích ukazují nebývale brutální způsob útoku. Členové Erdoğanova týmu na nich demonstranty surově bijí do obličejů, výjimkou není ani kopání do hlav lidí ležících na zemi. Podle svědků útočili i členové prezidentské ochranky. Že se nejedná o běžné úředníky, ale o bezpečnostní složky, naznačuje mimo jiné i to, že někteří mají za pasem zbraň.

Celý incident se snažila ukončit místní policie a demonstranty před fanaticky rozlícenými příznivci tureckého prezidenta chránit. I přesto muselo být na místě ošetřeno jedenáct lidí a při zásahu byl zraněn i jeden policista. Zda útočníci patří do Erdoğanovy ochranky, policie zatím nepotvrdila.

„Byli jsme svědky brutálního útoku na mírové protestující. Budeme i nadále spolupracovat s ministerstvem zahraničí Spojených států a tajnou službou Spojených států, abychom identifikovali všechny útočníky,“ uvedla washingtonská policie ve středu.

Trump a Erdoğan se v úterý setkali v Bílém domě, aby se pokusili urovnat vzájemné vztahy poté, co USA oznámily, že v rámci boje proti Islámskému státu dodají zbraně i kurdským Lidovým obranným jednotkám (YPG). Turecko tyto milice považuje za teroristickou organizaci.