Pirát silnic předvedl jízdu, jakou jste ještě neviděli. Zasahovat musel i policejní vrtulník | Reflex.cz

Silniční honičky s policií jsou v USA přímo legendární. Videa z vrtulníků, jenž piráty silnic pronásledují, se často virálně šíří po internetu. Umisťují je tam sami policisté, kteří tím upozorňují nejen na to, že na amerických silnicích jste vždy na očích a rozhodně si na nich nebudete dělat, co chcete. Tentokrát však hlavního aktéra celého videa snad ani nelze nazvat pirátem. Na videu není celý záznam od začátku, přesto napočítáme za mladíkovo několikaminutové řádění způsobení pěti dopravních nehod! Nakonec byl však spacifikován a převezen na policejní služebnu. Následně putoval do protidrogové léčebny.