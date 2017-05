Podivín Karel z pořadu Prostřeno! byl nastrčená figurka. Dostával instrukce do sluchátka a sám nevařil | Reflex.cz

Až dnes ale vyšlo najevo, že muže do soutěže nasadil bavič Kazma Kazmitch, který jej celou dobu sledoval systémem skrytých kamer a do ucha mu šeptal instrukce i to, co má říkat. Dokonce ani jídlo nevařil soutěžící sám, Kazmův štáb mu ho už hotové podsouval falešnou troubou.

Karel Ondrka se v pořadu Prostřeno! objevil koncem března 2017. Diváci tehdy žasli, když se výstřední soutěžící představil jako muž s permanentní erekcí, zálibou ve starších ženách a sado maso praktikách.

Dokonce tvrdil, že spí v rakvi, a doma choval slepici. IT technik s Tourettovým syndromem na obrazovce kvůli svému onemocnění stále vykřikoval sprostá slova a udivoval okolí výbuchy hněvu.

Už tehdy se objevilo podezření, že Karel musí být kvůli svým extravagancím nastrčeným hercem, protože v minulosti studoval filmovou školu v Písku. To ovšem soutěžící odmítal s tím, že nejde o recesi, ale že mu naopak začaly chodit výhrůžky a bojí se o ztrátu zaměstnání. Nyní ale vyšlo najevo, že podivína Karla do soutěže skutečně nastrčil bavič Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek. Po celou dobu hry soutěžící i štáb sledoval skrytými kamerami a Karlovi do ucha přes sluchátko radil, co má říkat.