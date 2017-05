Hitler osedlal tyranosaura a chce pomstu. Pokračování sci-fi „béčka“ Iron Sky zamíří do kin | Reflex.cz

Před dvaceti lety byla Země zničena nukleární apokalypsou. To, co zbylo z lidstva, se ukrývá na Měsíci, který se ale rozpadá úplně stejně. Jedinou nadějí lidstva je vyslat malý tým do středu Země a získat mýtický svatý grál. Vše, co jim stojí v cestě, je starověká rasa ještěrovitých humanoidů a armáda dinosaurů. To je v kostce děj filmu Iron Sky: The Coming Race, který navazuje na první film z roku 2012. Podívejte se na video.