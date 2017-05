Nesmíme se nikdy vzdát! Ukázka z filmu Dunkirk vyvolává husí kůži | Reflex.cz

Když se 400 tisíc vojáků nemůže dostat domů, domov si přijde pro ně. To hlásá trailer na film Dunkirk. V nejnovějším režijním počinu Christophera Nolana bude atmosféra hustá tak, že by se dala krájet, a okoření ji navíc i pořádná akce. Alespoň se to tak jeví z nové upoutávky. Podívejte se!