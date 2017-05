Největší sci-fi klasika je zpátky! Podívejte se na nové záběry z filmu Blade Runner 2049 | Reflex.cz

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Ricku Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

Film zamíří do českých kin 5. října. Režie se ujal Denis Villeneuve (Siccario, Arrival) a vedle hlavní dvojice ve filmu uvidíme třeba Jareda Leto, Robin Wrightovou či Anu de Armasovou.