Skutečné páté kolo u vozu. Reklama z 50. let ukazuje bizarní vynález usnadňující parkování | Reflex.cz

S pátým kolem dokáže zaparkovat i ten nejhorší řidič na světě. Touto poznámkou končí video natočené v roce 1951, které zachycuje kalifornský parkovací zázrak. Na malebném předměstí se auto díky pátému kolu vymotává jak z těsného podélného parkování, tak na úzké příjezdové cestě.

Důvodů, proč se vynález neujal, najdete hned několik. Jedni tvrdí, že se kvůli systému pátého kola musela zmenšit palivová nádrž a zastávky u pump díky tehdejší spotřebě amerických aut by byly až příliš časté. Podle jiných zdrojů by zas sériová výroba byla příliš nákladná. Ať už to bylo jakkoli, automatické parkovací systémy se po 60 letech do aut nakonec stejně dostaly. Jen už tomu chybí ta kutilská poetika.

Podívejte se na video a dejte nám vědět, zda byste tento vynález také potřebovali.