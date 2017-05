Analýza Bohumila Pečinky: Standardní česká politika skončila, je tu volební kampaň. Co přijde po pádu vlády? | Reflex.cz

Premiér Bohuslav Sobotka dnes oznámením své demise nastavil, jak budou vypadat letošní parlamentní volby. Vládní koalice půjde do ostrého konfliktu. Podívejte se, co si o celé této situaci myslí hlavní komentátor časopisu REFLEX Bohumil Pečinka.

Sobotka nejenže vypálil rybník Andreji Babišovi a neudělal z něj kýženého mučedníka, navíc pořádně zamíchal kartami s voličskými hlasy. Nedal tím ani plusové body opozici. Dokázal se také dostat z pasti, do které se sám vmanévroval. Podívejte se, jak celou situaci hodnotí Bohumil Pečinka:

Bohumil Pečinka analyzuje demisi Bohuslava Sobotky • VIDEO Martin Bartkovský

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli nejasnostem kolem ministra financí Andreje Babiše (ANO) podá do konce týdne prezidentu Miloši Zemanovi demisi celé vlády. Novinářům dnes řekl, že pokud by Babiše pouze odvolal z funkce ministra financí, šéfovi hnutí ANO by to do voleb umožnilo hrát roli mučedníka, na kterou se už připravuje. Babišovo pokračování v čele resortu však považuje za neudržitelné.