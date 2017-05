Video z budoucnosti. Podívejte se, jak bude vypadat dokončená barcelonská Sagrada Familia | Reflex.cz

Stavební práce začaly už v roce 1882 a stále ještě nejsou hotovy. I přesto je katedrála Sagrada Familia ve španělské Barceloně cílem milionů turistů z celého světa. Unikátní stavba od architekta Antonia Gaudího totiž nemá obdoby. Jedinou vadou na kráse je lešení, které chrám obklopuje už téměř 150 let. Podívejte se na unikátní animaci, která vám jej představí ve finální podobě.

Dokončení chrámu je v plánu na rok 2026, kdy od začátku prací uplyne 144 let a od architektovy smrti 100 let. I přesto se nad tímto krokem debatuje už celá desetiletí. V uměleckém a architektonickém světě existují i názory, že by se Sagrada Familia měla nechat navždy nedokončená a pokračování na stavbě i po Gaudího smrti je jako přidělat ruce Venuši Mélské. Nicméně zatím vše nasvědčuje tomu, že se budova dokončí.

Podívejte se na animaci v úvodu článku, která ukazuje, jak bude vypadat chrám, až stavební práce skončí. Co si o jeho podobě myslíte? Napište nám do diskuze.