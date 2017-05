Video z tetování JXD: Na lebce má neolitickou Venuši v podobě žáby. Budou ty články teď lepší? | Reflex.cz

Na rituální staroneolitické nádobě nalezené kousek od místa, co bydlím, v Podbabě, je zvláštní, jednoduchá, ale přesto velmi silná „etno“ kresba. Podle brněnského archeologa Vladimíra Podborského to byl pro naše neolitiky symbol plodnosti. Skutečně – v starém Egyptě i v antice podle věrohodných pramenů žába znamenala symbol plodnosti a znovuzrození. Myslím, že k této kariéře prozaický obojživelník dospěl tím, že se v přírodě najednou na jaře zjeví, projde řadou zásadních vzhledových proměn, až se stane dospělou žábou, co za sebou mezi vodními řasami nechává dlouhé šňůry mnoha a mnoha vajíček.

Podívejte se, jak JXD squattoval v sídle Zelených:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA VIDEO: JXD squatuje sídlo Zelených • VIDEO Martin Bartkovský

Takže není proč předpokládat, že by pro naše neolitiky měla znamenat něco jiného. I když pro Kelty znamenala symbol pána vod, tedy něco jiného, byli tu Keltové o dost později než neolitici – ta nádoba pochází někdy z osmého či sedmého tisíciletí před Kristem. Takže pro mne ta neolitická kresba, kterou tu zakopali před deseti tisíci lety, znamená plodnost, jaro, znovuzrození, růst a tak.

I nechal jsem si tu žábu – knihy profesora Podborského přefocenou – k svátku vytetovat do týla, odkud mi vycházejí myšlenky, aby se jich rodilo dost, aby ten mozek šlapal, aby se mi podařilo udržet zenovou mysl – mysl začátečníka a psát přes nezadržitelné stárnutí alespoň stejně nekorektně jako dosud. Za poskytnutí prostor pro natáčení děkujeme studiu Lucky Hazzard Tattoo.

A mám pro vás dobrou zprávu: Vy, čtenáři, budete první, kdo se při četbě mých článků dozví, jestli to zabralo!