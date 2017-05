František Rajtoral: Smutný příběh, který skončil sebevraždou | Reflex.cz

Veselý kluk, upřímný, všemi oblíbený, který by na nikoho neudělal podraz. Ideální parťák do kabiny. Tak o něm mluví ti, kteří ho poznali zblízka. „Vymýšleli jsme neustále nějaké fórky a on v tom byl výborný. Hrozně rád se smál a měl rád, když se smějí ostatní. Navíc miloval fotbal, uměl ho moc dobře a byla radost s ním hrát,“ vzpomíná Václav Svěrkoš, jeho spoluhráč z ostravského Baníku.

Tryzna za Františka Rajtorala v Turecku:

Jenže svět Františka Rajtorala nebyl vyplněný jen fotbalem a naoko bezstarostným způsobem života. Propadl hazardu. Ve sportovních sázkách utápěl značné množství peněz. V hlavě se mu usídlily deprese, procházel těžkými psychickými stavy.

Problémy měl už v Ostravě. Do mnohem větších se dostal při báječném angažmá v Plzni, kde se stal symbolem vzestupu Viktorie. Trpěl výkyvy nálad. Jednou přišel na trénink vysmátý, druhý den s ním nebyla řeč. A tak to šlo pořád dokola.

V klubu údajně o jeho psychických stavech a strastech s hazardem věděli. Majitel Plzně Tomáš Paclík i generální manažer Adolf Šádek mu nabízeli pomocnou ruku, on ale všechno řešil jen s bývalou přítelkyní Petrou Hrůzkovou. Především kvůli zachování vztahu s milovanou osobou se rozhodl pro radikální řešení. Měl nastoupit ústavní léčbu. Oficiální verze zněla únavový syndrom.