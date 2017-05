Pomáhat a přežít! Policista se před leopardem zachránil skokem ze střechy na poslední chvíli | Reflex.cz

Do indické vesnice Kuruli sem tam zaběhne divoké zvíře z nedalekého pralesa. Poslední podobná návštěva se ale zvrhla v pořádné drama. Leopard, který se zabydlel v místním kravíně, děsil vesničany i hospodářská zvířata a policejní operace na jeho odstranění trvala neuvěřitelných 12 hodin. Na samém konci akce vyběhl leopard na střechu, kde se tváří v tvář setkal s jedním z mužů zákona. Podívejte se na video, které ukazuje střet rozzuřené šelmy s policistou i jeho úhybný skok dolů na poslední chvíli!

Podívejte se na souboj leoparda s dikobrazem:

I když scéna vypadá děsivě, zvíře ani policista neutrpěli vážná zranění. Kromě potlučeného strážníka zranil leopard ještě jeho kolegu a šestnáctiletého studenta před tím, než jej zavřeli do klece. Krátce po skoku totiž leopard zamířil do davu přihlížejících. Nyní zvíře čeká transport do zoo v nedalekém Bhubaneswaru.