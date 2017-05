Rvačka s redaktorem Reflexu a focení hotové za 10 vteřin. Iggy Pop slaví sedmdesátku | Reflex.cz

Psal se rok 2010 a v zákulisí festivalu Colours of Ostrava pobíhala velmi kreativní dvojka. Fotograf Roman Černý a kulturní redaktor Reflexu Marek Gregor. Společně zpovídali a fotili světové hudební hvězdy a bezesporu jednou z těch největších byl Iggy Pop. Ten byl však vyhlášený tím, že se odmítá fotit mimo pódium, a fotografy, kteří měli tu čest udělat jeho portrét, byste spočítali na prstech jedné ruky. A mezi nimi je právě i Roman Černý. Podívejte se na video, ve kterém vzpomíná na divoké události kolem fotografování této dnes sedmdesátileté hudební ikony.

Vyfotit portrét známějšího muzikanta v rámci „hudebního festivalu někde ve východní Evropě“ je pro obyčejné smrtelníky téměř nemožné. Přesto se to Romanovi Černému podařilo. Ukecal manažera Iggyho Popa a po několikahodinovém čekání měl nějakých 15 vteřin na to, aby jednoho z nejznámějších zpěváků světa vyfotil i s kapelou mimo pódium. V rámci oslav 70. narozenin Iggyho Popa jsme slavného českého fotografa vyzpovídali a jeho vzpomínky najdete ve videu nahoře. Za poskytnuté prostory pro natáčení děkujeme obchodu s gramodeskami a gramofony phono.cz.

Zběsilou foto session provázela i strkanice, do které se přimotal redaktor Reflexu Marek Gregor a samotný Iggy Pop. Jak na rvačku tehdy vlastně došlo? To zjistíte ve videu níže:

Podívejte se, jak vypadalo focení zákulisí festivalu Colours of Ostrava v roce 2010, kde se kromě Iggyho Popa a jeho kapely The Stooges mihli i třeba Eric Truffaz, Laco Deczi nebo bubeník Marky Ramone z The Ramones: