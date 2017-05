Bývalý velvyslanec Schapiro: Zeman žadonil o schůzku s Obamou. S Trumpem zavládl chaos | Reflex.cz

V příštích dnech, maximálně týdnech, by mělo být jasné, jak dopadne avizovaná návštěva prezidenta Miloše Zemana ve Spojených státech. Hrad doufá v osobní setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě – a i to přesto, že termín je stále nejasný: v rozmezí „konce dubna a začátku května,“ jak informují spolupracovníci české hlavy státu. Pochybnosti ohledně Zemanovy cesty do Washingtonu připustil v rozhovoru s Pavlem Štruncem i bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro.