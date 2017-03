Liduschka Baarová bez rukaviček a spodního prádla aneb Steigerwaldův muzikál o zkurveným 20. století

V plzeňském Divadle J.K.Tyla je od konce loňského roku k vidění původní český muzikál Karla Steigerwalda, Aleše Březiny a Jiřího Ornesta. Je to potřetí, co se dramatik Karel Steigerwald vepsal coby libretista a autor textů do muzikálu, ale tentokrát měl zřejmě poprvé zcela volnou ruku; uchopil tedy notoricky známý životní příběh Lídy Baarové neumytýma rukama a s nečekaným gustem se pustil do provokací na hraně kabaretní estrády.