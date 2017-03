Striptýz v telefonní budce a parodie na Supermana. Deadpool 2 se představuje v první ukázce

I když pokračování úspěšného akčního filmu Deadpool zamíří do kin až v roce 2018, na první ukázku není nikdy brzo. Alespoň to si řekl herec Ryan Reynolds, který upovídaného hrdinu hraje. Na Youtube pověsil první ukázku, ve které si dělá legraci ze Supermana a jeho bleskurychlého převlékání v telefonní budce. Deadpoolovi trvá nasoukání do kostýmu celou věčnost a kvůli tomu nestihne zachránit nebohého staříka. Nenuceně se tak položí s hlavou opřenou o mrtvolu a začne filosofovat o filmu Logan i o tom, proč všechny telefonní budky nezmizely už v roce 1998. Podívejte se na vtipný teaser!