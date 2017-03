Talent, o kterém jste netušili. Exprezident Bush maluje portréty válečných veteránů a nejsou špatné

I když se na konci svého mandátu netěšil George W. Bush příliš velké oblibě u Američanů, nyní si opět získal jejich srdce. V talk show moderátorky Ellen DeGeneresové odhalil svou velkou zálibu – malování portrétů. Na jeho koníčku by ale nebylo nic zajímavého, kdyby Bush nekreslil americké válečné veterány. Z 99 portrétů sestavil knihu Portraits of Courage, jež vypráví příběhy o hrůzách války i posttraumatickém šoku, a veškerý výtěžek z prodejů věnuje právě na charitu zabývající se začleňováním veteránů zpátky do civilního života. Podívejte se na video!