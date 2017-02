Kočky pod dohledem kamer dovádí v domku pro panenky. Sledujte show, která baví celý Island

První televizní show o kočkách. Tímto titulem se chlubí pořad Keeping Up With The Kattarshians, v němž čtyři koťata dovádí pod neustálým dozorem 3 kamer v přerostlém domku pro panenky a který svým názvem odkazuje na reality show rodiny Kardashianových. Jakkoli tato myšlenka může znít podivně, na Islandu se show stala hitem.