Muslimy v USA nechceme! Krátké video vám vysvětlí Trumpův protiimigrační dekret

Víte, kolik lidí zabili od 70. let na území USA teroristé pocházející ze zemí, jejichž obyvatelům je momentálně zakázán vstup do USA? Nebude to složité počítání – nula. Trumpovo kontroverzní protiimigrantské nařízení rozdělilo společnost. A zatímco jedni jej obhajují a třeba hollywoodští herci proti němu hlasitě protestují, do Spojených států se nemohou vrátit lékaři z prestižních klinik či oscaroví režiséři. Celé to navíc připomíná neoblíbenou kapitolu amerických dějin, kdy od svých hranic odháněli lidi prchající před Hitlerem. Podívejte se na krátké video s českými titulky, které vám vysvětlí podstatu onoho zvláštního nařízení.