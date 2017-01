Medvědodlak vede bandu sovětských superhrdinů. Video odhaluje bizarní podobu ruských „Avengers“

Ler (což v arménštině znamená skála) dokáže pohnout horou, Ursus se mění v medvěda, Khan mistrně ovládá všechny druhy čepelí a Xénie se umí zneviditelnit. Všichni jsou výsledkem pokusů, jež na nich prováděla organizace Patriot během studené války. Dlouhá léta žili v ústraní, ale nyní se musí spojit, aby ochránili Rusko před superpadouchem a jeho armádou klonů.

Podle ukázky jde o jakousi kombinaci X-Manů, Avengerů a Fantastické čtyřky. Už z vizuálních efektů je patrné, že rozpočtem se svým americkým vzorům ani zdaleka nepřibližují. Ochránci stojí 300 miliónů, což je rozpočet podobný, s jakým se točí velkofilmy v Hollywoodu. Jenže zatímco u amerických filmů je částka v dolarech, v Rusku je to v rublech, tudíž měli východní filmaři na celou parádu asi padesátkrát méně.

Na sociálních sítích lidé zesměšňují podobu Ursuse • Foto Facebook.com

Díky tomu pak některé akční scény působí téměř jako parodie a na sociálních sítích už přirovnávají Ursa k Ivánkovi z Mrazíka. Navíc síly superhrdinů mají být podle režiséra alegoriemi na hlavní charakteristické rysy odvážného sovětského lidu během studené války, takže se z toho rýsuje i slušná domácí agitka. Zajímavostí je, že se část bojových scén s „cizím nepřítelem“ natáčela i na Ruskem anektovaném Krymu.

Podívejte se na ukázku filmu s českými titulky a posuďte sami. Film by měl jít do ruských kin na konci února, data projekcí v zahraničí nejsou známa. I když film ještě žádný divák neviděl, už se připravuje druhý díl. Ten by měl vzniknout v koprodukci s čínskou společností Turbo Films.