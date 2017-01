Hollywood nástrojem čínské propagandy? Krátké video vysvětlí, jak se americká studia zaprodávají komunistům

Představte si, že jste producentem amerického velkofilmu. Rozpočet byl opravdu vysoký a zaplatit by jej měly prodané vstupenky do kina. I kdyby byl film hitem, pouze americké tržby náklady nepokryjí. A tak se klidně upíšete i ďáblu, abyste před plátno dostali co možná nejvíc diváků. Výhodu máte v tom, že onoho „ďábla“ nemusíte hledat v pekle, ale stačí vám zajet do Číny.

I když jsou čínské peníze lákavé, má to spoustu háčků. Soudruzi z Pekingu umějí z hollywoodské touhy po penězích vytěžit maximum, a tak si na množství zahraničních filmů ve svých kinech stanovili přísné kvóty. Chcete se do nich dostat? Musíte mluvit hezky o Číně. Moc hezky. Chcete koprodukovat film s čínskou firmou? Žádný problém, jen se film musí natáčet v Číně a třetina herců být Číňany. Chcete si kina pronajmout? Ale beze všeho. Stačí jen film prodat za zlomek výrobních nákladů a přiznat všechny zisky čínské straně.

Podívejte se na krátké video z portálu Vox.com s českými titulky, které mapuje, jaké ústupky dělají američtí producenti Číňanům, jak se do hollywoodských filmů dostává komunistická propaganda a jak bude vypadat čínský „Hollywood“ v roce 2017.