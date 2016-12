Přes 6 tisíc fotografií prezidenta na stěnách. Seznamte se s největším fanouškem Miloše Zemana

Pan Pavel Kočiš nás přijal v domku u Prahy, kde bydlí s otcem a sourozenci, a ukázal nám svou sbírku fotek a relikvií spojených s Milošem Zemanem. Dlouho jsme přemítali, jak sbírku pana Kočiše odprezentovat, aby to nevypadalo, že se mu vysmíváme. Pan Kočiš pracuje jako stavební dělník a nebylo by těžké jej v diskusi sestřelit.

Pavel Kočiš a jeho sbírka více než 6 000 fotografií Miloše Zemana • Foto Archiv Pavla Kočiše

Ale bylo by to zbytečné a sprosté, protože pan Kočiš to s tím Zemanem myslí opravdu upřímně. A tak jsme to vyřešili šalamounsky: Moje otázky a vyzvídání jsme vystříhali a nechali mluvit jen pana Kočiše samotného. Poslechněte si ho také a prohlédněte si i kousky jeho sbírky!