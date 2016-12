Slavný fotograf exkluzivně pro Reflex: Proč je těžší fotit žáby než Kanyeho Westa a čím ho fascinovala nahá Vivienne Westwood

Juergen Teller před 25 lety vyrazil na turné s Nirvanou. Poslední dekádu fotí reklamní kampaně pro Vivienne Westwood, úchvatná je jeho série s Kanye Westem a Kim Kardashian. S Evou Herzigovou se vydal pro pro změnu do Bonnu do bývalého sídla německých kancléřů. Tyhle a ještě další fotografie jsou k vidění v Galerii Rudolfinu ode dneška až do 19. března 2017 .