Video, které si zaručeně pustíte dvakrát. Reklama se zdrcující pointou ukazuje, co našim očím uniká

VIDEO: Reklamní spot který ukazuje, co našim očím uniká

I když z videa můžete mít pocit, že sledujete klišé z romantického filmu, opak je pravdou. To důležité vám totiž celou dobu uniká a zjistíte to až na samotném konci spotu. Vyplatí se proto sledovat jej až do konce. Za tímto audiovizuálním počinem stojí organizace Sandy Hook Promise. Ta nese název podle základní školy, ve které v roce 2012 postřílel student Adam Lanza 20 spolužáků a 6 učitelů. Je proto logické, že video je součástí preventivního programu, který má zajistit, aby se podobná tragédie už nikdy neopakovala.