Kapela natočila klip za 4 vteřiny. Když se video zpomalí, je to umělecké dílo

Známá kapela OK Go, proslulá svými nápaditými klipy, které jsou vždy natočené na jeden záběr, se opět dokázala překonat. Čtveřice amerických muzikantů, kterou proslavilo hudební video, při kterém dovádí na běžeckých pásech, neustále posouvá svou tvorbu. Zatímco před necelým rokem natáčeli ve stavu bez tíže, tentokrát se děj jejich nového klipu odehraje v pouhých čtyřech vteřinách. Hudební video s názvem The One Moment trvá po zpomalení záběru čtyři minuty a dějí se v něm neskutečné věci, kterým dominuje barevná destrukce. Tohle zkrátka musíte vidět!