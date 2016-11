Stará trojka z Top Gearu se vrátila na obrazovky. Clarkson, Hammond a May spustili svou Grand Tour

Zatímco seriál s původním názvem Top Gear, ovšem s jinou moderátorskou trojicí, na BBC skomírá, návratu Clarksona, Hammonda a Maye se věští velká budoucnost. A hodně si od nich slibuje i firma Amazon, jež má na jejich pořad exkluzívní vysílací práva, a seriál tak bude k vidění pouze na jejich on-line službě Prime. A moderátorská trojka by se měla činit, Amazon totiž přiznal, že jeden díl této autoshow vyjde na více než 140 miliónů korun.

