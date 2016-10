SIGNAL festival je v plném proudu! Nabízí obří humanoidy i unikátní technologie

Čtvrtý ročník SIGNAL festivalu je právě teď! Od 13. do 16. října v ulicích Prahy 1, 2 a 3.

Jedním z nejvýraznějších symbolů SIGNAL festivalu 2016 budou jednoznačně humanoidi australské umělkyně Amandy Parer. Zářící bílé postavy se pyšní výškou od osmi do dvanácti metrů a Prahu obsadí rovnou na pěti místech. Amandu Parer při jejich vzniku inspiroval animovaný sci-fi film Divoká planeta ze sedmdesátých let natočený v československo-francouzské koprodukci. Partnerem instalace je společnost Pražská plynárenská.

Velikost bude první, ale rozhodně ne poslední věcí, která zaujme i u instalace Monolith powered by Mercedes-Benz, za kterou stojí české studio Hyperbinary a byla vytvořena právě pro Mercedes-Benz. Čtyřmetrový světelný monolit, který bude umístěný v Pařížské ulici u hotelu InterContinental, je tvořený z více než tří tisícovek LED kuliček. Každá z nich v sobě nosí svoji programovou informaci a dohromady vypráví světelný příběh doprovázený hudbou světově uznávaného bosenského hudebníka a producenta DJ Billaina. Technologie instalace, která vizuálně připomíná hologram, je zcela unikátní a v České republice bude použita úplně poprvé.

Instalace, která se objeví v ulicích Prahy, konkrétně před nákupním centrem PALLADIUM, které je jejím partnerem, již v neděli 9. října jako festivalový teaser, je Brocken 5.1. japonského umělce Yasuhira Chido. Zdánlivě obyčejná krychle má v sobě kolem šedesáti tisíc drobných děr, které umožňují do uzavřeného prostoru proudění světla. Návštěvník díky tomu může na vlastní kůži zažít vzácný jev takzvaného brockenského strašidla, který se objevuje ve vysokých horách. Instalace bude přístupná i přes den, protože je funkční i za denního světla.

Silné zážitky z instalací plných pohlcující atmosféry

Přestože většina instalací SIGNAL festivalu se nachází ve volném venkovním prostoru, několik z nich je indoorových a je třeba počítat s omezenou přístupností limitovanou počtem návštěvníků. Případná chvíle čekání se ale jednoznačně vyplatí. Silné zážitky mohou lidé čekat od instalace významného ruského uměleckého studia Tundra. Dílo umístěné v rozestaveném Paláci Národní v ulici Národní využívá špičkových světel české společnosti ROBE, která dodává světelnou techniku například na turné zpěvačky Beyonce a dalším výrazným umělcům. Studio Tundra na pozadí rozestavené budovy rozehraje s využitím světel a impresivního hudebního doprovodu úchvatné představení Epicenter v.2.

Okolí Národní ulice bude letos poprvé významnou zastávkou festivalu. Kromě instalace studia Tundra se bude přímo na ní, konkrétně na nádvoří Akademie Věd České republiky nacházet i dílo Horizont událostí slovenského autora Dávida Sivého. Ten návštěvníky vtáhne z rušné ulice do tunelu oslnivého světla, který způsobí zajímavé emoční prožitky.

Zásadní vnitřní instalací je obří kupole SIGNAL Dome, která letos nabídne tři sférická představení. Dvě večerní, od českého studia The Macula a turecké dvojice umělců Can Buykberbera a Yagmur Uyanik, a jedno denní, za kterým stojí tvůrce Jan Šíma. Denní projekce bude na SIGNAL festivalu zcela poprvé a bude věnována především dětem. Jejím motivem je Praha za dob Karla IV. SIGNAL Dome je jedinou instalací se vstupným. Vstupenky od 75 Kč do 190 Kč jsou k dostání v předprodeji na GoOut.cz nebo v pokladně Dome na Klárově během festivalu.