Pocta legendě: 45 nejtalentovanějších dětí z celého světa přezpívalo píseň Michaela Jacksona

Na světě snad není nikdo, kdo by neznal legendu přezdívanou král popu (King of Pop), Michaela Jacksona (†50). Ne všichni si už ale v množství bulvárních informací, které se kolem Jacksona napsaly, pamatují, že se celou svoji kariéru věnoval charitě. V roce 1992 založil nadaci Heal the Word, jež dávala milióny dolarů na pomoc dětem po celém světě, zvláště těm, které byly ohroženy válkou a nemocemi. Jako poctu Jacksonově charitativní činnosti přezpívalo 45 talentovaných dětí z celého světa jeho píseň.