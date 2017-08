Nemoc, která postihuje jenom ženy? Omyl. Mentální anorexií trpí i muži

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jestli mohou mít muži mentální anorexii. Můj velmi dobrý známý měl matku s paranoidní schizo­frenií, která mimo jiné nechtěla jíst. Byla schopna přežívat o vývaru z mrkve. Tento můj známý po poměrně nepříjemné manželské krizi začal držet přísnou dietu a také odmítá normálně jíst, co se množství týče. Zhubl na kost, takže se všichni ptají, jestli není nemocný, ale on si připadá naprosto normálně, naopak ještě přitažlivější než dřív. Všechno ještě podtrhuje černým oblečením. Kdyby byl žena, myslela bych si, že má anorexii, ale u muže nevím. Může to být tak, že napodobuje chování, které v dětství viděl, nebo se může jednat o počínající psychickou poruchu? Jak bychom to mohli poznat? Děkuji za radu a přeji hezký den. Alice Kalinová