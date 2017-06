Čeští astronomové upozornili na planetky nebezpečné pro Zemi | Reflex.cz

Čeští astronomové poukázali na novou větev meteorického roje Taurid, v němž jsou planetky nebezpečné pro Zemi. Země se s touto větví potkává každých několik let po dobu asi tří týdnů. Během této doby významně roste pravděpodobnost srážky s planetkou. Roj obsahuje tělesa o velikosti od několika milimetrů do několika desítek metrů, nejméně dvě planetky mají rozměr od 200 do 300 metrů. V tiskové zprávě to dnes uvedl Astronomický ústav Akademie věd ČR, zpráva také vyšla v odborném časopise Astronomy and Astrophysics.