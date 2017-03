Přelomový objev, který dává naději života na Marsu. Na Zemi žijí organismy mnohem déle, než vědci předpokládali

Mikroskopická bakterie, jež není větší než šířka lidského vlasu. Pouhým okem je neviditelná. Fosilie této bakterie nyní přepisuje to, co si vědci dosud o životě na Zemi mysleli. Jedná se totiž o bakterii, která na Zemi existovala mnohem dříve, než se předpokládal začátek života na naší planetě.

Čtyři miliardy dvě stě miliónů let. Pro lidský život nepředstavitelný počet let, pro vědecké akademické kruhy číslo, s nímž nyní budou velmi často přicházet do styku. Čtyři miliardy dvě stě miliónů let je totiž stará bakterie, již nalezli v hornině v kanadském Québeku. Jedná se o vůbec nejstarší fosilii, kterou kdy na zemi vědci objevili.

Již podle předběžných závěrů zkoumání bakterie lze říci, že se jedná o nejstarší známku života na Zemi vůbec. Je to o sto miliónů let dříve, než se dosud uvádělo jako počátek života. Některé zdroje stáří bakterie posunují ještě o sto miliónů let do minulosti, k tomuto číslu se přiklání i tým vědců NASA, který před několika dny tento přelomový objev uveřejnil.

Vědci se dosud domnívali, že první známky života se na Zemi objevily v rozmezí 4,1–3,8 miliardy let. Problém provázející toto období tkví právě v nedostatku fosilních nálezů, jež by toto široké rozpětí miliónů až miliard let zúžily. Zdá se, že to se nyní změnilo.

Vědci navíc uvedli, že tato miniaturní bakterie nám může dát ještě jiný poznatek, jenž na první pohled možná není patrný. Jedná se o to, že byla-li schopna tato bakterie přežít v raných letech existence planety Země, kdy zde vládly extrémní podmínky, zdaleka nepodobné těm současným, je možné předpokládat, že takovéto bakterie zvládly také život na Marsu.

Rudá planeta byla v době, kdy tato bakterie ještě „žila“, bombardována kometami, jež podle některých teorií pomohly „přinést“ život i na Zemi. „Země a Mars byly v té době velmi podobné planety,“ uvedl pro britský deník Telegraph Matthew Dodd, který je spoluautorem studie této bakterie, již vedl tým vědců americké NASA.