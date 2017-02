Intenzivní pulsní světlo pomáhá navracet sebevědomí mužům, kteří trpí nadměrným ochlupení

Ošetření pomocí IPL čili intenzivního pulsního světla (anglicky Intense Pulsed Light) je známé především ženám. V nadstandardně vybavených kosmetických salónech, které přístroj vlastní, však dobře vědí, že na IPL docházejí stále častěji muži.

Vzhled a celková image začíná být čím dál důležitější i pro muže. Ukazuje se, že sebevědomí mužů bývá v mnoha případech pošramoceno kvůli nadměrnému ochlupení. To, co pro jednoho zní jako vtip, může být pro druhého velmi nepříjemná záležitost. Muži, kteří tímto problémem trpí, přiznávají, že je to velmi omezující. Ostatně v tomto se nijak neliší od žen. Tak, jako se ženy, které se stydí za své tělo, vyhýbají v létě koupalištím, nadměrně ochlupení muži se neradi svlékají, ať už jde o sport, či zmíněný pobyt u vody.

To co bylo dřív považováno za známky mužnosti, je dnes společností vnímáno spíše negativně.

"Asi ze všeho nejvíce muže trápí nadměrné ochlupení zad, hrudníku, třísel a pak také nohou," říká Alena Jirů, majitelka Kliniky krásy Anděl. Paní Alena se IPL zabývá již třetím rokem a kromě mnoha předních českých modelek a významných zákaznic se na Klinice krásy Anděl nechávají trvale epilovat právě muži.

"Současné trendy chloupkům příliš nepřejí. IPL je naprosto bezpečná metoda, která mužům pomáhá se chloupků zbavit natrvalo a obnovit si sebevědomí," dodává paní Alena Jirů z Kliniky krásy Anděl.

Ideální dobou, kdy na IPL vyrazit, je podzim nebo zima. Ošetření není nijak náročné. Samotné jednotlivé pulzy mohou být vnímány jako lehké štípnutí. Rozhodně však nejde o bolest. Vzhledem k šetrnosti metody IPL, je možné odstranit ochlupení na jakékoliv části těla, proč se tedy dále trápit?