Vědci věří, že se jim povede oživit vymřelý druh tygra kaspického

S ruskou kolonizací středoasijské oblasti ztratil tygr své přirozené prostředí, skládající se z rozsáhlých lesů a planin. Ty byly v 19. století přeměněny na plantáže s bavlnou, což ovlivnilo i populace divokých prasat a jelenů. Tedy nejoblíbenější kořisti těchto kočkovitých šelem. V kombinaci s tím, že se z tygrů stala oblíbená trofej jak sportovních, tak vojenských lovců, osud tohoto poddruhu byl prakticky zpečetěn.

Přesto existuje naděje na to, že se do oblasti Střední Asie velké kočky opět vrátí. Genetická analýza tygrů ussurijských ukázala, že společný předek těchto dvou poddruhů kolonizoval Asii v okolí Hedvábné stezky před zhruba 10 tisíci lety. Někteří tygři pak zůstali ve Střední Asii a vyvinuli se v tygra kaspického, zatímco jiní zůstali na ruském Dálném východě a stali se tygry ussurijskými. Navzdory některým fyziologickým rozdílům mají být oba druhy na bázi DNA prakticky nerozeznatelné. A to činí z tygra ussurijského ideálního kandidáta na zpětné vyšlechtění tygra kaspického.

„Teritorium, kde tygr kaspický žil, bylo velmi rozsáhlé. Poté, co zmizel, se počet států, na jejichž území žije nějaký druh tygra, snížil na polovinu,“ uvedl profesor James Gibbs ve studii zveřejněné časopisem Biological Conservation.

Vědci jsou si vědomi toho, že převoz tygrů do několika lokalit na území Kazachstánu nezpůsobí okamžité rozšíření druhu, přesto jde ale podle nich o důležitý první krok.

„Idea oživení těchto tygrů ve Střední Asii za pomoci tygra ussurijského se projednává už takřka 10 let. Kazachstán ji podpořil, a i když mohou přípravy přirozeného prostředí trvat, zdá se, že místní vláda je na to připravena,“ uvedl Michail Palcyn, který je zodpovědný za analytickou stránku projektu.

Jeho tým našel území o rozloze zhruba sedm tisíc kilometrů čtverečních, jež by se do 50 let mohlo stát domovem pro 40–55 tygrů. Vědci jsou si navíc takřka jisti úspěchem celé operace. Tygr ussurijský má dostatečně velkou populaci na to, aby ho případné přemístění několika desítek jedinců nijak významně nepoznamenalo. Studie, na něž se tým Michaila Palcyna odkazuje, navíc potvrzují vynikající schopnost adaptace velkých koček na nové prostředí. Žádný podobný program v minulosti neselhal. Zdá se proto, že celému experimentu nestojí nic v cestě.

Kazašská vláda neváhá do projektu vložit nemalé finanční prostředky, protože počítá s tím, že případný nárůst turismu jí investice bohatě vynahradí.