Dětský kokain aneb Na čem frčí supermámy

Susan Copich je herečka a matka dvou dcer žijící v New Yorku. Proslavila se fotografiemi, které údajně ukazují rodinou realitu.

Brzy ráno vstát, nachystat snídani, vzbudit celou rodinu, vypravit děti, jít do práce, pečlivě splnit všechny úkoly v zaměstnání, jít na oběd s kolegyněmi, dát si jen salát, protože je potřeba se udržovat, aby manžel nepokukoval jinde, vyzvednout děti, rozvést je do kroužků, nakoupit (ideálně čerstvé a biojídlo), vyzvednout děti z kroužků, napsat s nimi úkoly, uvařit večeři, vykoupat nejmenší a poslat je spát, porovnat byt, aby byl ráno zase perfektní, dát si horkou sprchu… a to vše s úsměvem.