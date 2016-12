„Nakažlivost“ duševních poruch. Dá se zdědit psychická nemoc?

Vážený pane profesore, je mi 76 let, 33 let jsem vdovou, manžel tragicky zahynul při důlním neštěstí v roce 1985. Žiji spokojeně s rodinou – dcera, syn, tři vnučky a dvě pravnoučata. I v práci jsem byla moc spokojena, dělala jsem učitelku na 1. stupni ZŠ. Synovi je 51 let, žije ve spokojeném partnerském vztahu, vychovávají devatenáctiletou dceru, syn se živí výukou angličtiny. Je velice aktivní ve sportu a v hudbě. Hodně času také věnuje průvodcování s cestovní kanceláří. V minulém roce začal marodit se zuby, to se podařilo dát do pořádku, ale současně se začala ozývat psychika. Nyní užívá jednu asentru denně. Já jsem v roce 2014 onemocněla pásovým oparem, v dubnu 2016 se objevil žaludeční vřed, který se vyléčil. Asi před dvěma měsíci se začala objevovat nespavost, noční pocení, nechutenství (zhubla jsem za dva měsíce pět kilo a stále nemůžu jíst), třesy, a hlavně nezájem o vše kolem. Skončila jsem na citaleku a podle potřeby přibírám neurol nebo frontin. Tak jsem se Vás chtěla zeptat, jestli mezi synovou a mou chorobou může být nějaká souvislost, nebo je to jen náhoda. Také by mě zajímal Váš názor, zda se někdy v budoucnu obejdu bez těchto tablet. Moc Vám děkuji za ochotu i Váš čas a přeji příjemný den.