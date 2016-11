Stephen Hawking: Naše dny jsou sečteny. Existuje jediné řešení

„Naší jedinou nadějí, jak utéct těmto nebezpečím, je najít jinou obyvatelnou planetu. Musíme pokračovat dál do vesmíru. Už kvůli budoucnosti lidstva. Nemyslím si, že přežijeme dalších 1000 let, aniž bychom byli schopni uniknout z téhle naší křehké Země,“ uvedl 74letý vědec.

Nepřímo tak podpořil snahu Elona Muska, který by rád osídlil Mars už během několika desítek let. Jeho ITS (Interplanetary Transport System) by měl na Rudou planetu postupně převést až 200 lidí. Další možnost představují blízké hvězdné systémy, konkrétně ten nejbližší - Alfa Centauri a jeho část Proxima Centauri. Právě zde byla nedávno objevena planeta Proxima B, která odpovídá všem předpokladům pro úspěšné osídlení.

Hawking zároveň ale varuje před možnými kontakty s jinými civilizacemi. „Pokud by byl nalezen mimozemský život, je extrémně vysoká šance, že bude silně pokročilý, a že nás bude vnímat asi tak, jako my vnímáme bakterie,“ uvedl vědec s tím, že bychom mohli dopadnout stejně jako jihoameričtí indiáni po prvním kontaktu se Španěly.