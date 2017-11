Václav Klaus: Vyhovuje mi, že nemáme vládu. Nad Babišovým návrhem jsem vrtěl hlavou

Minutovník má téměř stejný jako v prezidentské funkci. Za poslední tři týdny stihl cestu do Washingtonu, zastávku v Kazachstánu, po třech dnech v Praze se vydal do Londýna a čeká ho Bologna či Francie. „Určitě jsem ještě něco zapomněl, ale já bych se jinak nudil,“ říká o svém zahuštěném programu Václav Klaus.

Dochází ale k zásadní změně. Poprvé od roku 1992 ODS ani ČSSD zřejmě nebudou vládnout. Jak vnímáte tuto proměnu?

Neodvažuji se předvídat, zda předseda ODS nebo nepředseda ČSSD nakonec nepodlehnou mámení a nevstoupí do nějaké vlády s panem Babišem. Myslím, že se něco takového stane, ale nevím, kdo ten krok učiní první. Tato změna není díky Babišovi, ale tomu, že dvě dosud dominantní politické strany – ODS a ČSSD – daly šanci Babišovi, aby zvítězil. To je fundamentálně odlišný pohled na věc. Viním obě tyto strany ze strašlivého selhání, opuštění svých pozic, ze zrady svých původních voličů, kteří prostě necítí, že jereprezentují. Proto je nevolí a proto jdou klidně někam jinam.

Ale nejdou přímo vlevo ani přímo vpravo. To klasické dělení na levici a pravici se tedy vytratilo?

Před pár hodinami jsme tu měli besedu, kde člověk spíše z levice říkal: levice opustila levicového voliče. A z druhé strany stolu někdo řekl: ale to je symetricky, pravice opustila pravicového voliče. To je pravda. Neumím dobře vysvětlovat fenomén Babiš, ale podobně ani třeba fenomén Macron. Co je v nich geniálního, mimořádného, úžasného, skvělého, fascinujícího, charizmatického a nevím jakého ještě? Všechno vysvětluji naprostým vyprázdněním pozic standardních politických stran. Ty hlasy musel někdo ze země zdvihnout a oni je zdvihli.

Už před rokem jste mluvil o tom, že pravice v podstatě zmizela z české politické scény. Je to tím, že nemá téma, které by dokázala uchopit? A zajímají se vůbec voliči o program?

Voliči programy neznají, nikdy je nečetli. A já se tedy přiznám bez mučení, že jsem ještě za 28 let v politice taky nikdy žádný program nečetl, protože bych to považoval za ztrátu času. Každá strana, není-li úplně beznadějná, si umí najmout několik profesionálních pisálků, kteří umějí na jakékoliv téma napsat slohové cvičení potom nazvané politický program. Ono jde hlavně o schopnost jasným způsobem naformulovat několik základních témat. Ty umět veřejnosti sdělit, nejlépe lídrem, kterému lidé věří. Protože když jim to nesděluje lídr, ale někdo, kdo lídrovský charakter nemá, tak to lidé nevnímají. V tomto vidím větší problém.

Lídrovské typy vidíte na politické scéně jen dva? Babiše a Okamuru? Tedy typy, se kterými se lidé dokážou asi nejsnáze identifikovat?

Takto bych to nenazval. Řekl bych, že zejména pan Okamura dokáže to, co musí dokázat skutečný politický lídr. Udělat politickou zkratku, zformulovat jednoduchou, jasnou tezi. Umí svou myšlenku vtipně, razantně a v pravé chvíli použít. Tento dar má a někteří ho prostě nemají.

To je budoucnost politické komunikace?

To je politická komunikace jako taková. V minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Jenom snílci si myslí, že politická komunikace je psaní a čtení politických esejů. Já samozřejmě nedělám nic jiného, než píšu a čtu politické eseje, ale proto také dnes nevstupuji bezprostředně do politiky.

V současné době se Babiš snaží sestavit vládu – nejspíš menšinovou. Byl byste v tuto chvíli pro jakékoliv uskupení, které by zajistilo politickou stabilitu?

Máme měsíc od voleb a všem vstávají vlasy hrůzou, jaká jsme nešťastná země bez vlády. Přitom v Německu byly volby měsíc před našimi, v Rakousku ještě dříve a vládu nemají. Říkám to proto, abychom nebyli paničtí a netrpěliví. Každý liberál, který nemá rád stát a vládu, může být šťastný, že žádná vláda není. Znamená to, že nedělá rozhodnutí, z nichž drtivá většina je beznadějně špatných. To, že vláda nevládne a parlament nerozsévá své moudrosti ve formě zákonů, je obrovské vítězství.

A jaká má tedy být vláda, až jednou bude?

Musí odpovídat výsledkům voleb. Když nevyhraje jeden subjekt, musí vzniknout koalice, a když ne, vznikne buď menšinová vláda, nebo se půjde nově k volbám. Jiná cesta není. O má doporučení vůbec nejde. Mně vyhovuje, že žádná vláda není. Ale poté, co pan Babiš rychle řekl, že navrhne menšinovou vládu, jsem vrtěl hlavou. Protože menšinová vláda může být výsledným momentem bolestného beznadějného procesu nalézt koaliční partnery trvající řadu týdnů či měsíců. Říci to na začátku celého vyjednávacího procesu? Tím do toho zasadil úplně chybný falešný tón doplněný přesně či nepřesně v médiích interpretovanými výroky prezidenta Zemana. Tím jsme si to my, jako země, strašně zkomplikovali.