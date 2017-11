Šéfka rozpočtového výboru by zvýšila platy i penze

Padesátimiliardový schodek, se kterým počítá návrh rozpočtu od končící vlády, je v době konjunktury na pováženou. Myslí si to Miloslava Vostrá (KSČM), která má vést rozpočtový výbor sněmovny. Výhrady má také k růstu platů učitelů nebo penzím, jež by si dokázala představit vyšší, jak Vostrá uvedla v rozhovoru s E15.

Státní rozpočet odhlasovala ještě odstupující vládní koalice sociální demokracie, ANO a lidovců. Ke schválení poslancům už ho ale poslat nestihla, což z něj udělalo úkol pro nové složení sněmovny. Když se to zákonodárcům nepodaří do konce roku, bude země hospodařit v rozpočtovém provizoriu, což znamená, že bude postupovat podle rozpočtu na letošní rok.

Návrh počítá s příjmy 1,31 bilionu korun a výdaji 1,36 bilionu korun. Polepšit by si podle něj měli na platech učitelé o 15 procent a zaměstnanci ve veřejné správě o 10 procent. Předešlá vláda chtěla přidat i důchodcům, penze by měly vzrůst od ledna o průměrných 475 korun měsíčně.

Podpoříte jako šéfka rozpočtového výboru návrh státního rozpočtu v podobě, v jaké aktuálně je?

Jestli budu šéfka, to se teprve uvidí. Ale co se týká návrhu rozpočtu, myslím, že pro nás bude daleko důležitější, jak bude vypadat struktura toho samotného rozpočtu. Zatím to vidím tak, že zřejmě budu vyjadřovat zdrženlivý postoj.

Samotný schodek není nic proti ničemu. I když samozřejmě v době ekonomického růstu je to na pováženou. Důležité spíš je, kam ten schodek je směřován. Takže co se týká hlavních čísel, já bych ho aktivně nepodpořila a nepodpořím.

Takže padesátimiliardový schodek považujete za příliš vysoký?

Já zastávám stanovisko, že by schodek státního rozpočtu měl být vyrovnaný. Ale na druhou stranu je mi naprosto jasné, že to není možné dělat skokově a že je potřeba to nějakým stylem nafázovat. Takže že bych měla až takový problém se schodkem tohoto rozpočtu, to říct nemohu. Ale jak říkám, spíš je otázka, kam to bude nasměrováno a na co ten schodek bude použit.