Za Zdravotního klauna budou kopat i dívky

Splnil projekt očekávání, o němž jsi mluvil před jeho startem?

Určitě. Nejenže se vydařil turnaj, ale hlavně ta myšlenka nadchla řadu trenérů mládežnických týmů. S několika jsem se sešel, vymýšleli jsme společně, jak je do toho zapojit. Mojí podmínkou bylo, že nejde jen o fotbal, ale že je potřeba se zapojit i do druhé části projektu – navštěvovat nemocné děti. Všichni souhlasili, že to je přece jasné. To mě mile překvapilo, že nejsem sám, komu u těch dětí jde i o určitou nadstavbu a sociální přesah.

Proč jste se spojili právě se Zdravotním klaunem?

Důvodů je hned několik. Důležitá byla ta blízkost s našimi malými fotbalisty, že je to projekt primárně zaměřený na pomoc nemocným dětem. Pak že jde o dlouhodobě osvědčený projekt, který funguje nejenom u nás v Česku. A také proto, že Zdravotní klaun je neziskovka, která je striktně apolitická. Prostě chce pomáhat. V neposlední řadě to má určitý přínos i pro naše kluky. Snad si tváří v tvář uvědomí, jak jsou zdraví a život křehké dary. Že stačí jedna malá nepozornost a je průšvih.

Není to pro ty děti jen taková „školní“ povinnost, že je někam přivedete?

Kdepak. Prožívají to. Jsou najednou ve svém vnitřním světě jako ty jejich hvězdy, Messi, Ronaldo, Neymar. Hvězdy také chodí na dobročinné akce nebo třeba jen dají malému fanouškovi při odchodu ze hřiště svůj dres. Když jsme byli s kluky v nemocnicích, bylo to takové roztomilé. S kluky, co tam čekali na operaci, se dali do řeči hned. Ale pak tam taky byla jedna holčička a to byl ostych na obou stranách.

Jak vlastně funguje financování turnajů a podpora Zdravotního klauna?

Funguje to tak, že z toho, co se vybere či jinak získá, zaplatíme náklady na turnaj a veškeré další prostředky jdou na účet Zdravotního klauna. Z předešlého turnaje jsme poslali na účet klauna deset tisíc korun. U dalšího ročníku se opět obrátíme na drobné podporovatele na Hithitu či na Startovači. Zároveň oslovujeme firmy a podnikatele, aby nás podpořili právě spolu s veřejností. Ukázat, že to funguje, nám pomohl Vltavín Leas, který dříve náš klub finančně podporoval. Dnes už se orientuje právě spíš na mládež. A s ním jsme se dohodli, že na každou vybranou korunu pro Zdravotního klauna firma přidá také korunu. Takže poslali klaunovi také deset tisíc korun. Dohromady tedy turnaj pro klauna znamenal příspěvek dvacet tisíc korun. Takhle by to mělo fungovat do budoucna. Že soukromé firmy budou přidávat ke každé vybrané koruně od drobných podporovatelů korunu. Zároveň plánujeme žádat magistrát o grant na podporu sportovních událostí pro mládež. Když vykryjeme z grantových peněz část našeho rozpočtu, znamená to, že tím více peněz půjde na podporu klauna.

Jak bude projekt pokračovat?

Plánujeme pokračovat dalšími návštěvami, ale to ještě musíme dohodnout se Zdravotním klaunem, na jaké typy akcí budeme přesně chodit. Přece jenom je to nemocnice a tam jde hlavně o léčení, větší nápor návštěv by tam možná nadělal paseku. A samozřejmě chystáme další turnaje na podporu projektů Zdravotního klauna. S touhle značkou se nově bude hrát pražská zimní liga, uvažujeme o zimním halovém turnaji a pochopitelně na konci školního roku se bude konat druhý ročník O pohár Zdravotního klauna. A nově bude kromě chlapeckého i dívčí turnaj. Na tom jsme se dohodli s kolegy z Dukly Praha. To už bude celostátní turnaj. A k tomu chceme uspořádat dětský den a pozvat do areálu děti z okolních škol. Aby se i ty děti, co zrovna nesportují, seznámily s projektem Zdravotního klauna. Anebo začaly sportovat.

Podpořit přímo Zdravotního klauna můžete ZDE a sledovat dění okolo turnajů můžete na Facebooku.