Šéf ODS Fiala o migrační krizi: Nenechme si namluvit, že jsme sobečtí

Jaké téma bude rozhodovat letošní volby? Co dnes nejvíc oslovuje voliče?

To teprve uvidíme. Já vím, že v těchto volbách jde o hodně. Jestli tu budou vládnout oligarchové, populisté, jestli se nějakou formou dostanou k moci komunisté. Jde také o to, zda období ekonomického růstu využijeme k tomu, aby z něho také něco měli jednotliví lidé. Naše voliče oslovuje program nízkých daní, vyšších příjmů, snížení byrokracie, většího prostoru svobody i naše představa o silném postavení ČR v EU.

Přesvědčil jste už vy osobně nějakého konkrétního voliče, který vás volit nechtěl nebo byl nalomený? Co takového voliče zajímá?

Ano. Nejvíc funguje kontaktní kampaň, setkávání s lidmi a odpovídání na jejich otázky. Takových zážitků mám spoustu. Lidé pak říkají, že jim má odpověď přijde správná, že třeba minule svůj hlas ODS dát nemohli, ale že teď jim to dává smysl. A musím říct, že se téměř výhradně setkávám s pozitivními reakcemi.

Ve volbách v roce 2013 to tak nebylo?

Ne. Vidím teď naprosto zásadní změnu, dokonce i ve srovnání s komunálními volbami a krajskými volbami před rokem. Je to však zatím jen nálada, nedají se z toho samozřejmě odvodit výsledky.

Co je tou otázkou, která je pro voliče nejvíc rozhodující?

To je strašně různé.

Například?

Nedá se jedna vyzdvihnout. Jsou to otázky na antibyrokratickou revoluci, na euro, řada jde směrem k EET, ptají se na daně, na důchody.

Zatím se ale nezdá, že by se k vám vraceli v takovém množství, v jakém jste o ně před čtyřmi roky přišli. Václav Klaus mladší nedávno řekl, že má v úctě program Svobodných, obdivuje jejich zásadovost, ale že jejich voliči mají zavřít oči a volit ODS. Vidíte to stejně?

Se mnou přichází nová éra pravice v České republice. Nejde to přece tak, že když mám na něco trošku jiný názor, hned budu zakládat novou stranu. Je potřeba mít silnou stranu, v níž jsou nejrůznější názorové proudy, které se v ní spojují. O to se snažím s ODS. Pak budeme mít silný mandát a jsme schopni prosadit program. Chci stranu, v níž zaznívá více pravicových hlasů, jako je to ve velkých stranách na Západě. Já spojím dohromady různé osobnosti a různé proudy, to je ta nová éra pravice. Nemá smysl dát hlas straně, která hlasitěji křičí jedno téma. A já slibuji všem, že k práci pozvu ty nejlepší i z jiných politických stran, až budeme potřebovat odborníky. Jestli se budeme tříštit do 50 straniček, kde je každý hrdý na to, že vymyslel tu jednu nejpravicovější větu, tak jsme dohráli. Pojďte dát hlas nám, máme v sobě různé proudy, ale všechny je dokážu sjednotit a budeme silná pravice. Takhle jednoduché to je.

Vy jste nedávno formulovali několik bodů, za něž koalice s vaší účastí nesmí jít. Jsou to opravdu nezrušitelné mantinely?

Ano. Tyto body z našeho programu jsou tak důležité, že přes ně nejede vlak. Nevidím tam zas tak dramatické body, že by to někdo nemohl skousnout, pokud bude chtít udělat koaliční vládu s ODS.

Opravdu? Neumím si představit, že by ANO nebo ČSSD přistoupily na zrušení EET.

Dneska se všechny strany, jež dřív nebyly ochotny diskutovat ani o úpravách EET, předhánějí v tom, kde by udělaly výjimku. Třeba jim bude náš přístup „zrušte to celé a nekomplikujme to“ nakonec vyhovovat.

Chcete opravdu EET zrušit úplně? Spousta podnikatelů to sice nechtěla, ale vnímají, že se konečně udělalo aspoň něco. A neslyší od ODS, že by jim nabízela náhradu.

S těmito argumenty se také setkávám. Některým podnikatelům, zvlášť větším, EET tak nevadí. Naprostá většina lidí, s nimiž mluvím a kteří podnikají, ale nutnost EET nepociťuje, naopak je to otravuje a ty nejmenší i likviduje. My jim nabízíme paušální daň, jakousi podnikatelskou licenci. Ta řeší problémy s daňovými úniky u drobných živnostníků. Je to ve světě běžná metoda. Zaplatí nějakou částku, jež se určí podle druhu podnikání a místa a podobně, a bez ohledu na příjmy a zisky už dál nic neplatí a stát je nechává podnikat. Odpadá tím spousta byrokracie. Je to jednoduché a dobré řešení. Je to samozřejmě řešení jen pro drobné podnikatele, kteří nejsou plátci DPH. EET je navíc riziko permanentního on-line připojení a sbírání dat. To je podstata EET, jež je absolutně drahá. Takže dá se bavit o různých řešeních, ale EET to není.

Jak vysoká by paušální daň byla?

Nemohu být konkrétní. Musíme říct, pro jaké odvětví a v jakém místě, tak se to dělá v zahraničí.

Alespoň řádově.

Nebudu střílet od boku. Daň lze stanovit například podle průměrného obratu. Každopádně tak, aby umožňovala výdělek, byť to samozřejmě znamená pro toho podnikatele jistou míru rizika. To nepochybně.

Nebojíte se, že se zrušením EET sníží výběr daní?

Nevidím důkaz, že se s EET výrazně zvýšil výběr daní. Já vidím, že se výběr daní zvyšuje, protože roste ekonomika, lidé více utrácejí, to je evidentní. Pan Babiš sliboval zvýšení obratu v hospodách o 100 procent, ale zvýšil se asi o osm, a to se ještě dá připsat růstu ekonomiky. Zrušením EET nic neohrožujeme.

V EET je ale spousta nákladů — jak ze strany státu, tak hlavně ze strany podnikatelů, kteří si museli pořídit vybavení a software, za nějž ještě obvykle platí měsíční poplatky. To jim to jen tak zrušíte? Co když to příští vláda bude zase chtít zavést?

Lidem se uleví. Podnikatelé nejspíš nebudou prodávat elektronické pokladny, které jim něco počítají a něco tisknou. Ale když nebudou muset být stále připojeni a nebudou muset tisknout hlouposti, tak jim to jenom prospěje. Nebude jim to vadit. Nesetkávám se s podnikateli, kteří by říkali: Nerušte to, protože jsem si to už koupil.

Jenže řada z nich se obává, že to bude, jako když investovali spoustu svých peněz do vybudování oddělených kuřáckých prostor v restauracích, a následný protikuřácký zákon zakázal kouření úplně. Jejich investice se tak změnily na peníze vyhozené oknem.

Tahle obava je důležitá, já jí rozumím, a proto říkám zcela jednoznačně, že zrušíme několik nesmyslů této vlády, snížíme a zjednodušíme daně hned. A k tomu dodávám, že už je pak nebudeme měnit. Protože přesně, jak říkáte, podnikatelé neustále opakují: Neměňte pořád ta pravidla. Uděláme antibyrokratickou revoluci — do šesti měsíců po nástupu do vlády provedeme audit, změny a hotovo, nebudeme neustále pořád všechno měnit. V tom jsme se poučili z minulosti. Žádné experimenty.

Poslední vláda ODS ale daně zvyšovala opakovaně.

My chceme zavést rovnou patnáctiprocentní daň z hrubé mzdy, což bude znamenat sedmiprocentní zvýšení čisté mzdy pro všechny. Chceme zavést pouze dvě sazby DPH — základní snížit z 21 na 19 procent a nižší sjednotit na 10 procentech. Provedeme základní úpravy daňového systému, zjednodušíme ho a konec, nebudeme na to sahat.

Není to tak dávno, co senátor ODS Jaroslav Kubera oznámil, že má dostatek podpisů k tomu, aby v lednu mohl kandidovat na prezidenta. Od té doby ale ticho, jako by o tom ODS ani nevěděla.

My jsme se v ODS domluvili, že svou strategii k prezidentské volbě sdělíme až po parlamentních volbách. Původně jsem si myslel, že bude potřeba zveřejnit kandidatury už v létě, ale ukázalo se, že ne. Žádná parlamentní strana nepředložila kandidáta ani neřekla, co bude dělat. Nebudeme postupovat tak, že za každou cenu postavíme nějakého kandidáta jenom proto, aby ODS kandidáta měla. Postavíme kandidáta tehdy, když si budeme jisti, že má šanci. Anebo podpoříme jiného kandidáta, když si budeme jisti, že je to lepší strategie, jak na Hrad dostat důstojného prezidenta, aby nepokračoval Miloš Zeman. Navíc tu existuje zkušenost, že když se o někom dlouho mluvilo, spekulovalo, byl favoritem, nakonec se ukázalo, že byl favoritem příliš dlouho. Lze se poučit z těch prvních přímých voleb.

Mluvíte o Janu Fischerovi. Tehdy ale propadl hlavně kandidát ODS Přemysl Sobotka, kterého vaše strana nechala úplně na holičkách. Nevedla vůbec žádnou kampaň. Nehrozí vám, že to zopakujete?

Ne.

Říkal jste, že chcete stranu, jež v sobě bude spojovat různé proudy. Uvnitř ODS existují různé názory na EU, včetně požadavku na vystoupení ČR. Vy jste zastáncem nevystupování a reformování EU…

... To není jenom můj postoj, to je postoj strany. Jednoznačně je tam řečeno, že chceme být v EU, chceme být silní v EU, chceme EU reformovat, víme, jak ji reformovat a jak formulovat zájmy České republiky. To je politika ODS.

Je pro vás osobně nějaká hranice, za niž,kdyby EU šla, tak byste ji prohlásil za nereformovatelnou? Nebo členství za škodlivé?

Řeknu to jednoduše. Pokud se EU nereformuje, nepřežije. A to není vůbec otázka, jestli si to myslí nebo přeje Petr Fiala nebo ODS, dokonce ani ne Česká republika. Nedůvěra lidí v EU roste v celé Unii, vidíte výsledek německých voleb a další faktory. EU se musí reformovat. A záleží na tom, abychom v této reformě byli aktivní, abychom věděli, co chceme, a mohli to prosadit. Já nechci reformu, která se vymyslí v Paříži a Berlíně. Poslouchám hlasy, že my jsme malí a nemůžeme o ničem rozhodovat. Nemůžeme, když nevíme, co chceme. A to teď nevíme. Sobotkova vláda nemá žádnou představu. Já říkám: Pojďme se domluvit na minimálním národním konsensu, všichni. Shodněme se na národních zájmech a ty pojďme všichni prosazovat. My jsme nabídli jednu verzi — podle nás naprosto rozumnou — a jsme jediní, kteří mají zformulovánu realistickou evropskou politiku. Jsem připraven se o tom bavit s ostatními politickými stranami a něco prosadit. Tady se opravdu jedná o osud Evropy a my nemůžeme sedět a čekat, kdo co někde udělá.

Zmínil jste německé volby. Je na jejich výsledku něco, co vás překvapilo? Potěšilo? Co vás vyděsilo?

Trošku mě překvapila výše ztráty tradičních a donedávna vládních stran. To, kam se dostala sociální demokracie, je nejenom historické minimum, ale řekl bych i kritická hranice pro všelidovou stranu sociálně demokratického typu. I ztráty CDU/CSU jsou velmi výrazné. To, že tak uspěla Alternativa pro Německo (AfD), je do jisté míry taky překvapivé, protože se tam objevily velmi kontroverzní výroky a obrovské rozepře mezi čelnými představiteli. Tam jde spíš o protestní hlas, jejž ovšem nelze podceňovat. Musíme však vidět, že kancléřka Merkelová po všech chybách, které její vláda udělala, dostala sice varování od voličů, ale dostala také důvěru pro to, aby chyby napravila. Dostala důvěru k tomu, aby sestavila novou vládu a dál vedla Německo. Kdyby po 12 letech vlády v jiné zemi klíčová vládní strana získala 33 procent a vyhrála volby, tak by to bylo jinak interpretováno než v Německu, kde se to považuje tak trochu za neúspěch, byť je to volební vítězství.

ODS je proti migračním kvótám. Jak se proti nim může Česká republika bránit ve chvíli, kdy jsou schválené a kdy byla odmítnuta žaloba Slovenska a Maďarska?

Já si skoro myslím, že kdybych byl ve vládě, do této situace bych se nedostal. Já varoval premiéra včas, že hrozí přehlasování. Přitom on mi do očí tvrdil, že přehlasováni nebudeme, že se to bude projednávat na Radě jednomyslně. Říkal jsem mu, že je potřeba se bránit i právními kroky bez ohledu na to, jestli to prohrajeme. Je potřeba dát všemi prostředky najevo, že kvóty jsou naprosto nepřijatelné. Vláda to neudělala a byla to chyba. Kvóty jsou nefunkční. Mělo se přemístit 160 000 migrantů, ale povedlo se jen nějakých 15 procent z toho. Kvóty jsou proti evropským principům. Jsou nehumánní a proti našim hodnotám. Nikdo nemůže nutit suverénní stát, aby přijal lidi, jež přijmout nechce. A nemůže nutit lidi, kteří odněkud utekli, aby šli do země, kde nechtějí být. To je proti logice, zdravému rozumu, hodnotovým principům, jimž věřím, a proti etice! Lisabonská smlouva, ať už je jakkoliv nešťastná, nepředpokládala v původních interpretacích, že by se hlasovalo v takto podstatných otázkách většinově. Vždyť to se dotýká suverenity státu! Není možné někoho přehlasovat. Musíme být dál tvrdě proti kvótám.

Padaly ale různé návrhy, jak nás potrestat. Třeba zaražením dotací z fondů dotací, což pro ekonomického liberála je spíš jako odměna, ale…

... je a není. Pokud ty dotace dostanou jiní a my na ně máme nárok a nedostaneme je, tak je to špatně. Kdyby dotace neexistovaly, bylo by to spravedlivější a lepší. Ale není to tak, že si řeknu: My nedostaneme dotace a ostatní je dostanou, tak sláva! Jestli máme nárok na dotace, tak je musíme dostat a nikdo to nesmí spojovat s otázkou kvót.

Co když to spojí? Mě zajímá, jaké jsou naše možnosti obrany, pokud to dojde do takového bodu.

Tak daleko to nedojde, to je vyloučeno. A jen bych našim sociálním demokratům připomněl, že v Německu dotace s migračními kvótami spojovala tamější sociální demokracie. A kdo byl proti? CDU/CSU. Dokonce i kancléřka Merkelová byla proti. A nenechme si namluvit, že jsme sobečtí. Nejsme. My se přece podílíme a nabízíme pomoc při řešení uprchlické krize. Ale nebudeme akceptovat kvóty, když s tím principiálně nesouhlasíme, a nebudeme si sem zavádět problémy, jež nemáme. To přece není žádné řešení. My tu nemáme problémy s radikálními muslimskými komunitami, nemáme čtvrti, do nichž se nedá vejít, protože jsou ovládány jinou kulturou. Když vám někdo rozbije v bytě okno, tak ho normálně zasklí. Tady někdo přijde a řekne: To spravíme tak, že rozbijeme všechna okna a pak budou všechna stejná a bude to výborné. Takže někdo říká: My máme problémy s přistěhovalci, nezvládáme to, tak ty problémy přesuneme i do dalších zemí, kde je ještě nemají. Proto nejsem pro kvóty, ani pro dobrovolné. Jsem pro jinou formu solidarity, kterou děláme. Pomáhají naše bezpečnostní služby, naši policisté, pomáháme finančně, jsme připraveni pracovat v místě konfliktu, respektive ve státech sousedících s místy konfliktů. To jsou správná řešení a Česká republika to dělá. Ale nepřistupujme na blbosti.

Výčitky ze Západu vůči nám tedy vnímáte silně?

Když teď byla Itálie přetížena při přijímání uprchlíků z moře a měla už plnou kapacitu přístavů, říkala: My teď migranty budeme posílat do francouzských a španělských přístavů ve Středozemním moři. Ale Španělsko a Francie řekly: Ne, nechte si je tam, k nám nikoho posílat nebudete. A pak slyším francouzského prezidenta, jak nám tady vykládá, jak jsme nesolidární. To je nesmysl. Tady vidíte v praxi, že žádné evropské zájmy v Evropě nejsou. Jsou jen zájmy Německa, Francie, Nizozemska, Dánska, Španělska a tak dále. Jsou to zájmy, jež se realizují prostřednictvím EU, ale jsou to zájmy těchto zemí. Pokud si budeme namlouvat, že my žádné zájmy nemáme, tak uskutečníme zájmy někoho jiného. A to podle mě není ten správný přístup k evropské integraci a k evropské spolupráci.

Tweets by MiroslavCvrcek

Rozhovor s Petrem Fialou najdete v tištěném Reflexu č. 40/2017.