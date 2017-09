Protežování tradiční čínské medicíny mě děsí, říká známý lékař Jan Hnízdil

Čekací doba na jeho kliniku Hnízdo zdraví je přes půl roku. Odmítá investory, kteří jej tlačí do vybudování franšízové sítě. „Základem medicíny nejsou špičkové a drahé kliniky, ale kvalitní rodinný doktor. Doktor, který zná pacienta, jeho rodinu, způsob života, dokáže zasadit potíže do souvislostí. Toho vlastně supluji,“ říká lékař a propagátor psychosomatického přístupu Jan Hnízdil.

Co konkrétně psychosomatická medicína, kterou provozujete, nabízí navíc?

Když pacient přijde k běžnému lékaři s bolestí hlavy, bez dlouhého vyptávání ho pošle na rentgen, CT, neurologii, internu, oční. Zkouší, jestli se něco najde. Ukazuje se ale, že u zhruba čtyřiceti procent pacientů se objektivní příčina potíží nenajde. Objektivně jsou zdraví, ale je jim pořád blbě. Somatizují. To je klíčové slovo psychosomatiky. Člověk má nějaké starosti, je ve stresu a to, co nedokáže změnit ve svém životě vědomě, začne tělo na nevědomé úrovni řešit za něj. Třeba právě bolestí hlavy. Když přijde pacient ke mně, seznámím se nejdřív s jeho životní situací, udělám si vysoce pravděpodobnou představu o tom, čeho má plnou hlavu. Když mám pochybnost, pošlu ho také na vyšetření. Ovšem jen jednou, k potvrzení mojí domněnky.

Pokud by se psychosomatická medicína zahrnula do veřejného systému zdravotního pojištění, bylo by to nákladné?

Tady je opačný problém. Komplexní medicína je jednoduchá a levná. Se současným systémem je ale neslučitelná. Přestavte si, že by lékaři začali pacientům srozumitelně vysvětlovat jejich nemoci, oni by to pochopili, změnili své chování a začali se uzdravovat. To by se celý pracně budovaný medicínsko-farmaceutický komplex zhroutil.

A co když na nějakou nemoc nestačí psychosomatická léčba?

Když zjistím, že je jejich problém tak závažný, že by ho vlastními silami nezvládli, okamžitě jim doporučím léky: antibiotika, kortikoidy, antidepresiva… Nedělám nic alternativního. Nepoužívám akupunkturu, homeopatii ani čínskou medicínu. Jen sílu slova. U řady pacientů, kteří ke mně přišli s onkologickým problémem, jsem ji využil a přesvědčil je, aby neztráceli čas s hledáním alternativy a neodkladně podstoupili standardní onkologickou léčbu.

Vnímáte kriticky nejen klasické lékaře, ale i léčitele?

Jsem zděšený z toho, jak u nás oficiální lékařské autority protežují tradiční čínskou medicínu. Cítím za tím velký byznys. Principy čínské medicíny je dobré znát, poučit se z nich. Je to ale jiný kontinent, jiná mentalita, jiná historie a tradice. Kořeny zdraví bychom měli hledat tam, kde žijeme. Pečovat o sebe, o mezilidské vztahy, o životní prostředí. Vytvářet podmínky k tomu, aby lékaři měli na pacienta dost času. Na to nepotřebujeme čínské poradce.