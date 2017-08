Bezohlednost, s jakou Krejčíř jednal, jsme v JAR ještě nezažili, tvrdí novinářka

Jihoafrická novinářka Angelique Serrao vyjmenovává, co všechno Radovan Krejčíř v její zemi způsobil

Z České republiky ­Krejčíř ­uprchl v roce 2005 okénkem své černošické vily. V JAR žije od roku 2007, od listopadu 2013 je tam za mřížemi. Nedávno se pokusil o další útěk z vězení. Od 23. června letošního roku je proto umístěn v Kokstadu, nejlépe střežené, nejpřísnější jihoafrické věznici s maximální ochranou. Nachází se mimo civilizaci a je určena pro nejtěžší zločince i chronické útěkáře.

V JAR čelí Radovan Krejčíř právě teď řadě obvinění. Jediný jeho případ, který v JAR zatím dospěl k verdiktu, je pokus o vraždu, únos a obchod s drogami, za což dostal 35 let. Ta si nyní odpykává. Soudy, v nichž je obžalován z dalších trestných činů, však pokračují.

Jak vidíte Krejčířův případ do budoucnosti, kolik let s ním ještě strávíte?

Hodně. Deset let je pravděpodobně reálný odhad. Například soud ohledně Krejčířova podílu na vraždě podnikatele Sama Issy trvá už dva roky a stále není u konce – a to je jen jeden případ.

Kolik peněz už Radovan Krejčíř vaši zemi stál – a ještě stát bude?

Milióny a milióny. Vždy, když se objeví na veřejnosti, hlídá ho více než třicet plně ozbrojených, specializovaných policistů. Každý Krejčířův den u soudu stojí hodně peněz – a ještě nás takových dnů čeká hodně. Jen v současné době čelí třem různým obviněním, první z nich řeší soud ve městě Kempton Park, je spojeno s vydáním stíhané osoby. Za druhé jsou tu různé pokusy o různé útěky z různých jihoafrických vězení...

Jeho fenomenální plán na útěk v roce 2015 počítal dokonce s výdaji 44 miliónů českých korun a zahrnoval i vrtulník.

Ale pak je tady ještě podezření z vražd, konkrétně právě podnikatele Sama Issy. K tomu určitě přijdou dva tři další soudy, mimo jiné za pokus o vraždu soukromého detektiva a bezpečnostního poradce Paula O’Sullivana, jenž Krejčíře bedlivě a nesmlouvavě sledoval už od začátku. Dále je tu Phumlani Ncube, vymahač dluhů, a jeho nevyjasněná smrt. A když se ty případy, které už jsou otevřeny, dokončí, přijdou další. Je to na léta. Navíc v Krejčířově případě dochází k nejrůznějším odkladům. Teď se objevují další skutečnosti – jeden z Krejčířových společníků, Mike Grigorov, se rozhodl vypovídat o přípravě vraždy Sama Issy. Zatím se tak ale nestalo, soud byl opět odročen. Je to stále zajímavé. Zároveň je náročné to všechno sledovat.

Celý rozhovor si přečtěte v tištěném Reflexu, který vyšel ve čtvrtek 10. srpna.