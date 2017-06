David Koller: Na Metronome to bude trošku alkohol a taky trošku trávy. Jen málo, pro léčebné účely | Reflex.cz

Hrajete na Metronomu ve stejný den jako Sting. Hodláte se na něj podívat?

Rád bych, ale bohužel pokračujeme dál na jiný festival. Něco jsem někde slíbil kámošovi a teď tomu musím dostát.

Pořadatelé Metronomu si zakládají na tom, že u nich české kapely hrají koncerty, které jinde k vidění nebudou. Vy jste se vrátil k projektu David Koller & Friends, kdy vaše skladby předělávaly jiné kapely. Oslovoval jste je sám podle toho, jak se vám líbily?

Ano. Vybíral jsem lidi, kteří dělají něco zajímavého. Zatím to sice nejsou – s výjimkou Vladimira 518 – ještě úplné hvězdy, ale mají k tomu našlápnuto. Kdybych oslovoval muzikanty, kteří jsou na vrcholu, asi by neměli čas. Takoví obvykle dostávají spoustu nabídek a často mívají z časových důvodů problém dotahovat svoje vlastní věci.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Kapela Lucie připravuje novou desku a turné. Jak se jejím členům spolu vzájemně po 27 letech spolupracuje? Podívejte se na video!</p> REKLAMA Lucie vydá novou desku a pojede turné: Zjistili jsme, že se pořád sneseme! • VIDEO David Turek, Jan Jedlička

Dal jsi kapelám nějaké zadání, jak to mají udělat?

Koncepce byla taková, že každý dostal všechny moje písničky a buď si něco vybere, nebo ne. V žádném případě jsem nikomu nechtěl vnuknout myšlenku, jak by to mělo vypadat. Dostali pak ode mě i jednotlivé stopy z tracků, jež si mohli různě vystříhat a vysamplovat. Překvapivě nevzniklo ani moc duplicit, až na Vladimira 518 a Korben Dallas, kteří si oba vybrali Chci zas v tobě spát. A stejně to každej udělal úplně jinak a je to vlastně zábavný.

Mluvil jsi jim do toho?

Ne, to jsem si zakázal hned na začátku.

Vesměs jsou to lidé mladší než vy. Nenapadlo vás oslovit někoho z vaší, nebo dokonce starší generace?

Snažil jsem se jít za lidmi, kteří jsou i pro mě trochu noví. Po něčem, co nedělám ani já, ani moji vrstevníci. Takže ten crossoverový záměr byl sice podvědomý, ale z mého hlediska přirozený.

Zaskočila vás některá z coververzí?

Je jich víc. Třeba Hentai Corporation, kteří hrají takový drzý trash, převrátili význam písničky Až ti řeknu naruby nebo ho možná dotáhli do jakési absurdity. Je to takový škleb, v nejlepším slova smyslu. Překvapila mě Katarzia tím, jak je originální, netušil jsem, že se někdo může podívat na cizí písničku takovým způsobem, jako to udělala ona se Záchranářem. Android Asteroid pojali Prázdný místa „stylem Abbey Road“, natočili k tomu i video. Tři dny ve studiu pařili a v neděli, hodinu před odjezdem, to natočili na jeden zátah. Kato naproti tomu svoji verzi písničky Aha třikrát předělal, než se mu to povedlo tak, jak chtěl. Chci zas v tobě spát udělal Vladimir 518 i slovenští Korben Dallas a je to zajímavé srovnání. Obecně jsem rád, že jsem do toho šel, protože to pro mě znamená dnešní pohled na moje písničky.

Právě Katarzia se s vámi objeví na Metronomu. Dalším z interpretů je Kato…

Mně se Kato líbil už v době Chaozzu, je skvělej, ať sáhne, na co sáhne. Stejně jako Katarzia. Zrovna oba dodělávali své desky, a i přesto do toho šli, za to si je hodně cením.

Katarzií jste znal taky dřív?

Znal jsem její hudbu, ji jsem poznal později. Připadá mi velmi originální.

Zaslechl jsem něco o vaší další spolupráci, je to tak?

Katarzii mám, abych se přiznal, v uchu či v autě dost často. Její nová deska je skvělá. O spolupráci nic nevím, ale udělala k písni Záchranár také videoklip, kde jsem si rád zahrál šoféra, a její cover je vynikající.

Jak bude vypadat set na Metronomu?

Ježíš, nevím. Myslím, že písně, které ovlivnily The Police, hrát bohužel nebudeme, to je trošku v Lucii. Ale bubeník Stewart Coppeland byl jeden z mých vzorů a Roxane jsem poslouchal kdysi snad do zblbnutí. Vybereme něco pro to místo, Prahu, prázdniny a lásku. Trošku alkoholu do toho a trávu trošku taky. Jen málo, pro léčebné účinky této květiny.

Nabízí se mi otázka, co na oplátku předělat věci muzikantů, kteří dělali tyto covery?

Ale oni to měli jednodušší, že dělali pouze jednu věc, já bych jich musel dělat deset.