Sobotka měl odejít dřív, teď už jen chytá utíkajícího koně za ocas, říká politolog Balík | Reflex.cz

Je podle vás odstoupení Bohuslava Sobotky z pozice předsedy ČSSD a volebního lídra pár měsíců před volbami chyba, zbabělost či trik? I tak jeho krok hodnotili političtí konkurenti ČSSD.

Není to ani zbabělost, ani trik, spíš zoufalá snaha udělat alespoň něco. Z mého pohledu ale strana promeškala poslední vhodnou příležitost – poslední vládní krizi. Tehdy mělo dojít ke změně vlády, včetně premiéra. Teď už se pouze snaží chytit utíkajícího koně za ocas. Může se jim to podařit, jen to je výrazně obtížnější.

Pomůže to ČSSD, které aktuálně roztávají volební preference jako sníh?

Chápu to jako snahu o zvrat. Po volbách budou všichni chytří, jestli se mělo udělat to či ono, ale nyní je strana v zoufalé situaci – když neudělá nic, naděje na změnu trendů je malá. Když udělá tuto polovičatou (či vlastně dvoutřetinovou) změnu, může to napomoci.

Ano, sociální demokracii nyní reprezentují dokonce tři tváře: stranu vede Milan Chovanec, Bohuslav Sobotka zůstává premiérem a volebním lídrem je Lubomír Zaorálek. Může takový triumvirát na voliče působit dobře?

Bude to hodně těžké na vysvětlování. V zásadě to může přirozeně vést do situace, kdy bude hlavní tvář jediná (zřejmě Zaorálek) – premiéra si nikdo moc všímat nebude a předseda strany bude organizovat stranický život a kampaň. To ale předpokládá dobrou vůli od dalších dvou – Chovance a Sobotky. Nicméně může to také skončit skutečným rozštěpením pozornosti mezi všechny tři a pak je téměř nemožné, aby to působilo dobře.

Dokáže trojlístek konkurovat Andreji Babišovi?

Jestli trojlístek, to nevím; Bohuslav Sobotka téměř jistě ne, to vidíme za poslední čtyři roky. Milan Chovanec při loňské policejní krizi ukázal, že umí být Babišovi soupeřem. Lubomír Zaorálek má zase nepopiratelné řečnické schopnosti – jen je otázka jeho „tahu na bránu“. Ve vládě je téměř čtyři roky, držel jeden z nejvýznamnějších vládních postů – a co jsme od něj a o něm za ta léta slyšeli? Možná je mu ale post lídra bližší a ještě v něm vyroste.

Jaký byl Bohuslav Sobotka předseda strany?

Jako předseda strany bude hodnocen podle volebních výsledků – a ty jsou spíše tristní. Celá jeho éra může být popisována ústupem z pozic – v krajských, evropských, sněmovních volbách. Nedokázal stranu semknout, naopak ji spíše štěpil.

A jako premiér, kterým bude ještě pár zbývajících měsíců?

Jako premiér zdánlivě působí výrazně lépe, nicméně to je pouze první dojem. Za jeho vládou nezůstává téměř nic zásadního, nepočítáme-li zrušení reformních kroků vlád předchozích. Jako šéf vládního týmu se snažil většinu problémů vysedět a odložit – i za cenu, že si nechal od sobě podřízených ministrů obrazně naplivat do tváře. Umělecký dojem zachraňuje až samotný závěr, kdy odstranil z vlády Andreje Babiše.

Co za jeho éry dělala ČSSD špatně, že jí příznivci opouštějí? Přece to byla především ona, kdo prosadil zvyšování sociálních výdajů státu i zvyšování platů?

Jistě, z tohoto úhlu pohledu je jeho konec nespravedlivý. Taková ovšem politika bývá, málokdy se ptá na minulé zásluhy, ty se počítají jako samozřejmé. V současnosti nedokázal zformulovat pro svou stranu novou vizi – proč by měli vládnout další čtyři roky. K tomu, aby mohl stavět na zvyšování sociálních výdajů a platů jako dosud, by potřeboval asi vyhraněnějšího a reálnějšího nepřítele, který by říkal „osekáme sociální dávky, snížíme platy ve veřejné sféře, propustíme úředníky“. To teď explicitně nikdo neříká a sociální demokracie má problém.

Vidíte v ČSSD nějakého kvalitního Sobotkova nástupce v čele strany? Mohou to být právě Zaorálek či Chovanec?

Toto řešení chápu spíš jako provizorní, jako slavný triumvirát po Stalinově smrti. Uvidíme, kdo bude nakonec Chruščovem a kdo Berijou...