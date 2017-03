Adam Mišík: Prorazit v Los Angeles je hodně nemilosrdný boj | Reflex.cz

Pracovně už několik let pendlujete mezi Prahou a Los Angeles. Kde jste víc?

Jak kdy. Jsem třeba tři měsíce tam, pak dva měsíce tady. Nebo dva měsíce tam, měsíc tady. Lítání už ani nevnímám. Ale život v L.A. je dost drahý. Uvidíme, jak se to vyvine, ono to chce čas.

Co je na pobytu v Los Angeles nejtěžší?

Jen to, aby se tam člověk mohl čistě prakticky dostat, usadit. Najednou přijde střet s realitou: musíte si udělat víza, zařídit číslo sociálního zabezpečení, vyskáčou desítky různých administrativních překážek. Pak čekáte, až dostane agenta. Když ho dostanete, čekáte, až vás pošle na castingy. Někdy vás posílá víc, někdy méně. Jste vlastně najednou závislý na dalších lidech. Velmi poučná zkušenost. Většinou se vyprodukuje třeba 30 pilotů na různé televizní seriály, ale do výroby jde pak zhruba jen pět z nich. Je to nemilosrdný boj. Na druhou stranu se teď točí jako o život. Víc než kdykoli předtím. Amazony, Netflixy, na mnoha kanálech se vyvíjejí nové seriály. Ale je taky víc lidí, kteří v nich chtějí hrát. Vidím to však optimisticky.

V okolí Los Angeles pracuje dost mladých Čechů, pro technologické firmy, v IT... Jste s nimi v kontaktu?

Ano, už jsme si v Los Angeles udělali takovou českou partu, což je příjemné. Třeba jeden můj kamarád, který tam kdysi přišel jen tak, ani neuměl anglicky, má dnes čtyři restaurace v Los Angeles a jednu v Tokiu, jmenují se Blu Jam Cafe. Strašně milý chlapík.

Vy ale zažíváte ten luxus, že můžete pracovat tam i tady...

Máte pravdu, je to příjemné. Teď, v létě, budu točit celovečerní film podle scénáře Petra Kolečka, je to takový vtipný snímek, komedie. Nechávám si v Česku pracovně dveře otevřené. Jsem rád, že tady mám nabídky.

