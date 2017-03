Každá země má svého Laviho, říká producent známeho seriálu Vyšehrad

Internetová televize Obbod, která práva na Vyšehrad vlastní, se ale nechce stát platformou jednoho hitu. Zkusí sice nabídnout Vyšehrad i polským divákům, současně má zájem o vysílání přímých přenosů a chystá natáčení nového seriálu ze sportovního prostředí. „Chceme zopakovat naše zkušenosti s tím, jak jsme Vyšehrad uvedli na trh,“ říká producent a programový ředitel Obbodu Daniel Strejc.

Postava seriálového fotbalisty Julia Lavického v podstatě žije vlastním životem. Přes média se k ní vyjadřují skuteční hráči, Jakub Štáfek, představitel Lavického, nedávno letěl s hokejisty Sparty na finále Ligy mistrů. Nedostává setím samotný seriál a jeho příběh trochu do pozadí?

Určitě ne, naopak. Samozřejmě se to dostalo do takových gigantických rozměrů, že mizí rozdíl mezi Jakubem Štáfkem a Lavickým, čili mezi reálnou a fiktivní postavou.A to s sebou nese nezvyklé situace, které zavání Járou Cimrmanem. Máme nepřeberné množství nabídek na účasti v charitativních zápasech či na autogramiády, jež vesměs počítají s tím, že je Lavický reálný fotbalista. Nikdo se neptá, jestli Jakub Štáfek vůbec umí hrát fotbal. Odpověď na tuto otázku by mimochodem byla kladná.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Trailer k seriálu Vyšehrad. • VIDEO OBBOD

Na jaře chcete dotočit zbývající díly první řady Vyšehradu. Majitel Obbodu Kamil Ouška v rozhovoru pro HN uvedl, že nad druhou sérií teprve uvažujete. Je vůbec vzhledem k úspěchu seriálu nad čím přemýšlet, respektive nad čím váháte?

Dostali jsme množství velmi zajímavých komerčních nabídek napříč firmami. Svou značku či produkt chtějí s Vyšehradem spojit třeba sázkové kanceláře, ale třeba i výrobci nápojů či distributoři kávy. Některé zajímá čistě product placement, někoho zajímá postava Lavického, další chce proniknout do našich sociálních sítí či natočit spot, který odkazuje na poetiku Vyšehradu. Nejvyšší nabídky dosahují řádu nižších milionů, a tak hledáme optimální řešení.Navíc je otázkou, jestli je vůbec únosné původně desetidílný seriál dál natahovat.Abychom nebyli sami proti sobě a Laviho mýtus nepoškodili. Dostali jsme i velmi zajímavou nabídku na film, ve hře je i komiksová knížka, i když v jejím případě bychom jen prodali licenci a realizaci nechali na někom jiném.

Jak moc jsou pro vás řečené nabídky lákavé?

Platí, že jedna věc jsou finance a druhá odpovědnost k vlastnímu dílu. Nelze už nějak vyprofilovanou postavu ohýbat vůči představám zadavatelů, jak by si třeba někteří z nich přáli.

Dělal by případnou další řadu Vyšehradu stejný produkční tým? Kamil Ouška se vyjádřil v tom smyslu, že zvažuje jeho výměnu.

V současnosti nám zajišťuje produkci společnost Jakuba Štáfka Funny Bunny, ovšem ty jednotlivé díly nám soustavně dodávala se zpožděním. Tím jsme se dostali v očích veřejnosti do nevděčné pozice. Měli jsme samozřejmě strategii vytvořit po seriálu poptávku, nicméně zpoždění toto někdy výrazně komplikovalo. To vás dostane do strašně nepříjemné situace, kdy vlastně nemůžete pořad adekvátně propagovat. Nicméně sám mám již několik filmů za sebou, takže vím, že skoro nikdy se nic nedodává na čas.

Vyšehrad chcete nabídnout i polským divákům. Nemůže být ale překážkou diváckému úspěchu skutečnost, že seriál hodně pracuje s narážkami na reálné situace a se specifiky českého fotbalového prostředí?

Začnu zeširoka. Se scenáristou Petrem Kolečkem a režisérem Vojtou Kotkem jsem spolupracoval na filmu z lyžařského prostředí Padesátka, který má sice trochu jinou poetiku, ale nechybí mu typický český humor ani jadrná mluva. Krajanské kulturní spolky si jej vybraly k promítání amerických kinech, k čemuž jsem byl zpočátku skeptický, protože Kolečkův humor překladem může ztratit. Ostatně angličtina pro ty vulgarismy nemá tolik ekvivalentů. Nicméně v USA běžel film celé léto a velmi se líbil, ani překlad nakonec moc neutrpěl. Zkusíme proto pustit v cizině i Vyšehrad, konkrétně v Polsku. V tuto chvíli pracujeme na překladu. Já samozřejmě vím, že polští diváci ty kauzy nemůžou znát ani náhodou. Na druhou stranu, když jsem o seriálu před třemi lety přemýšlel, tak mi došlo, že každá země má podobného hráče jako Lavický.