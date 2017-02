Kdo má 50 tisíc měsíčně, není boháč, říká Andrej Babiš

Počet hlasů je sice horší než minule, ale nebojíte se, že výsledek dál posílí image ANO jako strany jednoho muže?

Nejsme strana jednoho muže. Hnutí si zvolí, koho chce. Kdyby nechtěli zvolit mě, pokud bude mít hnutí pocit, že nebudu plus, tak by mě nezvolili.

Naznačil jste bezmála plošné snížení daní. To nepochybně povede k rozpočtovému výpadku. Kde na to chcete vzít?

Ano, ale je to otázka efektivity státu. Podle toho, jak je řízen, můžete uspořit na ministerstvech nebo na Úřadu vlády, který má rozpočet 1,3 miliardy a zbytečně moc lidí. Stát dnes nefunguje efektivně. Když se podíváte na naše plány ohledně výběru daní, ať už jde o EET nebo kontrolní hlášení, je vidět, že to funguje. Jsem přesvědčený, že to půjde nastavit. Neříkám teď, o kolik procent daně klesnou. To musíme spočítat. Ale nesouhlasím s tím, co navrhuje ČSSD, protože to jde proti domácí spotřebě. Je to atak na lidi, kteří mohou také odejít do zahraničí. Může to znamenat ještě větší nápor na odchody lékařů nebo jiných specialistů, které tady potřebujeme.

Jaké bude hlavní téma kampaně a kdy budete mít hotový volební program?

Netuším, ale budeme mít program, který pokryje všechny oblasti. Nechtěl bych o tom mluvit do detailů, ale doufám, že bude hotový v červnu.

Už teď je jasné, že máte jinou představu o střední třídě než premiér Sobotka.

Ani experti nevědí, co je to střední třída. Pro mě někdo, kdo má 50 tisíc korun hrubého, není žádný velký boháč. A teď přichází ČSSD a chce mu navýšit daň na 32 procent ze superhrubé mzdy. Ty plány lidem vezmou peníze a zabrzdí se domácí spotřeba. Proto chceme snížit daně všem až na ty, pro něž dnes platí solidární přirážka, což se týká příjmů nad 113 tisíc.