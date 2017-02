Babiš chtěl ve volbách jen využít mé jméno, říká vnučka Jana Antonína Bati

Často a z plna hrdla se směje tak, až to v Česku působí nezvykle. Vnučka Jana Antonína Bati žije v Brazílii, přesto umí velmi dobře česky, s trochou přízvuku a moravismů. Osmašedesátiletá Dolores Baťová Arambašičová do České republiky pravidelně jezdí a spolu s bratranci se u místních soudů snaží získat náhradu za majetek, o který tu jejich dědeček kvůli obviněním ze spolupráce s nacisty přišel.

S jakými pocity přijíždíte do Česka?

Miluju to tu. Když přijedu, vrátím se domů. Když Čechy vidím, říkám si, že jste to zvládli, povedlo se vám to.

Co přesně?

Všechno. U nás doma se hodně četlo o českých dějinách. To, co Češi museli všechno přežít, není žádná sranda. Dnes jste živí, máte svou zem, nikdo vás nezlomí. Taky jste to nemuseli dokázat. Navíc vám to myslí, podívejte se, co váš národ udělal. Chtěla bych vidět, jak by se jeden národ zvedl, jako jste se zvedli vy. Nejdříve Němci, potom komunisté. Ráda vidím, jak vy mladí chodíte po ulici, co děláte, jak mluvíte. Je to úžasné. Možná že jsem taková blbá babička, ale já mám velikou radost a jsem na vás velice hrdá.

Necítíte hořkost kvůli tomu, co se stalo s odkazem vašeho dědečka?

Ne, to byla politická otázka. Národ s tím nemá co dělat. Oni vám jenom lhali, strčili vám to do hlavy. Za to nemůžete, bylo to úplně naopak. Mým úkolem je, abyste věděli, kdo můj dědeček byl. Že to nebyl žádný zrádce. Byl to velký vlastenec a v srdci měl pořád jen Československo.

Současný ministr financí Andrej Babiš je velkým fanouškem knihy vašeho dědečka Budujme stát pro 40 milionů lidí. Mluvili jste spolu někdy?

Ano. Když byla před několika lety autogramiáda tady v Praze, to ještě nebyl ministr. Sešli jsme se a popovídali. Pak byly volby a prosil mě, jestli mu můžu pomoci. Řekla jsem ne.

Proč?

Napsal mi jeden dopis, nevěděla jsem, do čeho bych vletěla. A nemůžu dělat nic bez toho, aniž by souhlasili moji bratranci. O tom rozhodujeme všichni dohromady.

Takže nemůžete říci svůj osobní názor?

To můžu. Ale způsob, kterým mi napsal, byl velice hrubý.

A on vás přímo požádal o podporu?

Přímo mě požádal, ale jen kvůli mému jménu. Já ho vůbec neznala.