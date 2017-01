Petr Kratochvíl: Trump není oligarcha typu Babiše, nemá peníze díky kontaktům z minulého režimu

Petr Kratochvíl (66) je nejúspěšnější český divadelní producent. Po pěti letech veřejného mlčení poskytl Reflexu otevřený rozhovor o svém odsouzení v šestnácti letech, vysvětlil, proč nepodepsal Chartu 77 ani Antichartu, řekl, co si myslí o vládnoucí dvojici Babiš–Kraus a své bývalé partnerce Lucii Bílé.

Ve vašem posledním rozhovoru z roku 2012 předpovídáte, že se u moci objeví dvojice politik Babiš a bavič Kraus, což se splnilo. Jak se liší dvojice Ba­biš–Kraus od dvojice Klaus–Kra­tochvíl?

Naše dvojice, jestli to takhle chcete nazývat, chtěla více svobody a méně státu. Dvojice Babiš–Kraus více státu, více buzerace ve jménu jakési morálky a více moci represívním složkám. Prostě bude „tady pořádek“ jako řemen. Kraus mi připomíná amerického herce Seana Penna, který podporoval Castra a Cháveze. To je stejná kategorie se stejným vnímáním světa.

Je budoucí americký prezident Donald Trump spíš Babiš, nebo Klaus?

Přirovnávat ho k Babišovi je absurdní. Trumpa znám ještě z doby svého pobytu v Americe, kdy mě s ním seznámila Ája Vrzáňová, jež pro něho pracovala. Na rozdíl od Klause není intelektuál, ale má pravicové myšlení. Navíc Trump není oligarcha typu Babiše, který přišel k penězům na základě kontaktů za minulého režimu. Takhle by ve Spojených státech nikdy nikdo nezbohatl. Je to oligarcha východního typu. Namísto toho Trump je představitel „old money“. Převzal firmu od otce, několikrát zkrachoval, protože šel do ambiciózních projektů, ale zase se postavil na nohy a pokračoval. Babiš díky dotacím z EU i z Česka takový problém nikdy mít nebude.

Má Trump v Česku nějaký ekvivalent?

Nikoho podobného neznám. Je to mimořádně silná osobnost, trochu jednodušší než Klaus, ale na rozdíl od něj tvrdší. V Česku takový člověk neexistuje, protože když už je někdo odvážný v byznysu, tak mu chybí silný názor a odvaha jít do politiky a něco měnit. Trump má jeden názor a už léta se jej nebojí říkat.

Co říkáte tomu, jak špičkoví američtí umělci Trumpa veřejně shazují?

Hollywood byl, je a bude rudý. Žil jsem v Americe za prezidenta Reagana, takže vím, jak mu nasazovali psí hlavu, posmívali se mu, zlehčovali jeho působení v úřadu, a to až do té doby, než na něj byl spáchaný atentát. Pak trochu ubrali. Mám strach, že něco podobného se může stát i Trumpovi, protože nevyhovuje vedení ani Republikánské, ani Demokratické strany, ani zájmům americké tajné služby. Jde proti proudu a to se neodpouští.

Velký rozhovor s Petrem Kratochvílem si přečtěte v tištěném Reflexu č. 3/2017, který vychází ve čtvrtek 19. ledna.