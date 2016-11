Andrej Babiš: Sobotka mi dělá naschvály, náš vztah se dramaticky změnil

Nečekaná změna, kterou ministr financí představil v rozhovoru pro server Info.cz, Sobotku rozlítila. Babiše pak premiér nezvykle ostře kritizoval na sociální síti Twitter. Sám ministr financí v rozhovoru pro Info.cz ani nijak neskrýval, že vztah obou politiků se po porážce sociální demokracie v krajských volbách dramaticky změnil.

Jaká je teď vaše komunikace s premiérem?

Premiérem? Pan premiér komunikuje, řekl bych, poněkud formálně.

Mám to pochopit tak, že si komunikaci s ním nepochvalujete?

Vidím ho několikrát každý týden, akorát mi zapomněl říct, že bude chodit za mými ministry a že mám přijít 7. prosince na Úřad vlády.

Vy jste to nevěděl, že jde třeba za ministrem Pelikánem?

Věděl jsem to od pana Pelikána, nikoliv od pana premiéra.

Proč si myslíte, že to tak dělá?

Je pravda, že před krajskými volbami a po volbách se ta komunikace dramaticky změnila. Ve vyjadřování, vedl negativní kampaň proti nám. Dělá takové naschvály. Není to úplně ideální. Mluvil o tom, že chceme privatizovat krajské zdravotnictví, což je nesmysl a neustále měl potřebu se vymezovat vůči našemu hnutí a mně.

Hodně se mluví o tom, že by nemusel vydržet až do voleb ve funkci premiéra. Bylo by to pro vládu dobře, kdyby se změnila osoba předsedy vlády?

To by nebylo dobře.

Takže to dotáhnete v tomto složení do konce?

Co nám jiného zbývá?